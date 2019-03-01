3 Makineye Bağlı Yaşayan Nurçin, Bu Kez "Sessizsiniz" Kitabı İçin Yazdı

Kaynak: İHA

Milyonda bir görülen hastalığı nedeniyle 3 makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veren ve tek parmağıyla yazarak çıkardığı ilk kitapla yazarlığa adım atan 30 yaşındaki Nurçin Arlı, bu kez 10 yazarın yer aldığı sosyal sorumluluk projesi olan "Sessizsiniz" kitabında 10 yazarla birlikte yer aldı.10 yaşındaki yakalandığı milyonda bir görülen kas gevşekliği (duchenne muscular dystrophy miyopati) hastalığı nedeniyle iki kez kalbi durduktan sonra 3 makineyle yatağa bağımlı yaşamaya başlayan 30 yaşındaki Nurçin Arlı, 3 senedir tek parmağı ile kitap yazıyor. 2016 yılında yazmaya başlayan Arlı, ilk kitabı olan 'Vatan Gözlüm'ü geçtiğimiz sene çıkarmayı başardı. İkinci kitabını da yazan ve basımı için sponsor desteği bekleyen Arlı, aynı zamanda sosyal sorumluluk projesinde yer alarak 10 yazarla birlikte 'Sessizsiniz' adlı kitabı için yazdı.Kitap okumayı çok sevdiğini ifade eden Nurcin Arlı, "2017'de çıkan kitabımla yazarlığa ilk adımı attım. İkinci kitabım hazır ama şuan basım aşamasında. Daha doğrusu sponsor arayışındayım" dedi."Sessiz dostlarımızın sesi olduk"Sessizsiniz kitabının sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Arlı, "Benimde içimde bulunduğum 10 yazarla birlikte yazdık. Her yazar ayrı bir hayvanın dili olmaya çalıştı. Gerek sokak hayvanları gerek evcil hayvanlar gerekse nesli tükenmekte olan hayvanların zorluklarını anlattık. veya insanoğlunun elinden yaşadığı sorunları dile getirmeye çalıştık. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Sessiz dostlarımızın sesi olduk. Bakalım sizde buna kulak verecek misiniz. Merhamet edene merhamet edilir ilkesi ile yola çıktık. 1 ay sürede toparladık ve yayın evine sunduk. Ben 15 sayfa yazımda papağanı dillendirdim. Kendi ve insanların elinden çektiği sıkıntıları ele aldım" diye konuştu."Yazmaya devam edeceğim"Yazmaya 2016 yılında başladığını anımsatan Arlı, "Daha önce zaten sürekli okuyordum. Artık benimde bir kitabım olsun dedim. Ben okuyordum ve o yazarların arasında yer almak istedim. İlk kitabımdan çok güzel geri dönüşler aldım. Bu umuduma umut kattı. O yüzde ikinci kitabımı da ele aldım. Daha sonra bu proje kitabında yer aldım. Yazmaya devam edeceğim. Tek parmakla yazmanın bazı sıkıntıları oluyor. Daha çok zamanımı alıyor ama durumumdan dolayı bende zamandan çok başka bir şey yok. O yüzden halimden memnunum. Özellikle sıkıntılı dönemlerimde daha çok yazma isteği oluşuyor. Orada duygularımı kağıda döktüğüm zaman yanımda bir arkadaş istemiyorum. Sadece bilgisayarım ve yazdıklarım bana dost oluyor"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ