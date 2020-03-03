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3 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

3 Mart Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

03.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:543 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 3 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

3 MART PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,Fevzi Çakmak Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:15:43.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Sultanmurat Mah,Gültepe Mah,Beşyol Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:44:24.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:47:10.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:17:15.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-03 09:23:42.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel

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3.03.2020 11:25:37