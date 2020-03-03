3 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 3 Mart Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
3 MART PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,Fevzi Çakmak Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:15:43.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Sultanmurat Mah,Gültepe Mah,Beşyol Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:44:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:47:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:17:15.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-03 09:23:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.