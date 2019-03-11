3. Meslek Tiyatroları Festivali Başlıyor

Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 24 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Meslek Tiyatroları Festivali'nin topluluk üyeleriyle Sümbüllü Bahçe Konağı'nda bir araya geldi. Katılımcılara festival hakkında bilgiler veren Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Kenan Kır, Bursa'nın kültür ve sanat hayatına farklılık getiren bir etkinliğe imza attıklarını ifade etti. Festivalin uzun yıllar sürmesini temenni eden Kır, "Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olarak desteklerini sunan Başkanımız Mustafa Dündar'ın öncülüğünde Meslek Tiyatroları Festivali'ni geleneksel hale getirdik. Meslek örgütleri, odalar, firmalar ve iş yerleri çatısı altında faaliyet gösteren tiyatro topluluklarının sahne alacağı festivalimiz, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Aynı zamanda Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Ali Sait Liman gibi önemli isimler jüri üyeliği yapacak. Üçüncüsünü düzenleyeceğimiz festivalimize tüm Bursalı sanatseverleri davet ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bursalı sanatseverleri birbirinden güzel tiyatro oyunları ile buluşturacak olan festivalde, Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, Bursa Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Bursa Bosch, Oyak Renault, Beltan Vibracouistic A.Ş ve Limak Enerji Uludağ Elektrik tiyatro toplulukları sahne alacak. Akpınar Kültür Merkezi'nde gösterilecek oyunlar ücretsiz olarak seyirci ile buluşurken festival sonunda, 'En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve Jüri Özel Ödülü' dallarında ödüller verilecek.

Kaynak: Bültenler