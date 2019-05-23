3 Metre Yükseklikten Dereye Düşen Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Kaynak: İHA

Bolu'da, çevresindeki duvarlar yıkılan dereye 3 metre yükseklikten düşen 8 yaşındaki Irak uyruklu Abdurrahman Abidin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Olay, saat 15.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Abdurrahman Abidin, okuldan evine döndüğü sırada bir anlık dalgınlıkla çevresindeki koruyucu duvarları yıkılan dereye düştü. 3 metre yükseklikten dereye düşen Abidin'in acı içinde yardım istediğini duyan diğer öğrencilerin aileleri 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye uzattıkları merdivenle Abidin'i düştüğü yerden çıkardı. Aynı yolu kullanan diğer öğrenciler ve ailelerinin korku dolu bakışları ve gözyaşları içinde kurtarılan Abidin ve çocuğunun dereye düştüğünü duyarak panik halinde olay yerine gelen anne Khalid Abidin, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaşanan olayı gözyaşları içinde anlatan ve duvarın yıkılmasına tepki gösteren bir vatandaş, "Şu yolu açılsın çocuklar geçsin dediler. Burayı kapatın dedik. Önceden kapalıydı. Yolu açmak için koskoca duvarı yıktılar, gittiler. Başka hiçbir şey yapmadılar. Iraklı çocuk düşmüş. Benim çocuğu sayılır. Iraklı olsun, Suriyeli olsun. Kim olursa olsun. Çocuk tepetaklak oradan indi" dedi.(Faruk Çidem/İHA)