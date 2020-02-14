Haberler » Güncel » 3 milyon liralık dolandırıcılık iddiası; farklı kimlikler kullanan şüpheli yakalandı - Haber

3 milyon liralık dolandırıcılık iddiası; farklı kimlikler kullanan şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da gümrükten ihaleyle mal alacağını söyleyerek anlaştığı iş adamından 3 milyon dolar alarak ortadan kaybolduğu iddia edilen İran uyruklu Moosen R. M. (54) polis tarafından yakalandı.

14.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:063 milyon liralık dolandırıcılık iddiası; farklı kimlikler kullanan şüpheli yakalandı
İSTANBUL'da gümrükten ihaleyle mal alacağını söyleyerek anlaştığı iş adamından 3 milyon dolar alarak ortadan kaybolduğu iddia edilen uyruklu Moosen R. M. (54) polis tarafından yakalandı.

polisine başvuran iş adamı A.N.A.  birlikte iş yapmak vaadiyle kendisinden 3 milyon dolar aldığını iddia ettiği İran uyruklu Moosen R.M.'nin ortadan kaybolduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Moosen R.M.'nin  2015 yılından bu yana Türkiye'de bulunduğu ve 3 farklı kimlik kullandığı tespit edildi. yaptığı çalışmada şüpheli Moosen R.M.'yi gözaltına aldı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Moosen R.M. kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Poliste işlemleri tamamlanan Moonsen R.M. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- İstanbul

İstanbul, Polis, İran, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 14:05:04