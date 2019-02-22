22 Şubat 2019, 18:33
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3 Muvazzaf Asker Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

3 Muvazzaf Asker Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK mensubu 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK mensubu 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda TSK personeli 3 muvazzaf asker hakkında Düzce merkezli Ankara, Kayseri ve Van illerinde şahısların yakalanmasına yönelik arama ve gözaltına alma kararı verildi.

Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE Başsavcı, Düzce, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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