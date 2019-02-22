3 Muvazzaf Asker Hakkında Yakalama Kararı Çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK
mensubu 3 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda TSK personeli 3 muvazzaf asker hakkında Düzce merkezli Ankara
, Kayseri
ve Van
illerinde şahısların yakalanmasına yönelik arama ve gözaltına alma kararı verildi.
Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE
Başsavcı, Düzce, 3. Sayfa
Kaynak: İHA