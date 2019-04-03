03 Nisan 2019, 09:25
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3 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi

3 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Fenerbahçe maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz"Güzel günler yakın""En az borcu olan kulüplerden biriyiz"(ÖZEL) Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe'nin zaaflarını iyi analiz ettikAltay Bayındır: Taraftarımız destek verdiğinde rakibin...

(ÖZEL) Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Fenerbahçe maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz

"Güzel günler yakın"

"En az borcu olan kulüplerden biriyiz"

(ÖZEL) Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe'nin zaaflarını iyi analiz ettik

Altay Bayındır: Taraftarımız destek verdiğinde rakibin önemi yok

İlhan Parlak: 3 puan almak istiyoruz

(ÖZEL) Serbest Güreş A Milli Takımı'nda tek hedef şampiyonluk

Serbest Stil A Milli Takım Antrenörü Adem Bereket: Bu sene hedefimiz Dünya Şampiyonası, barajı geçince rahatlıyoruz

Yakup Gör: İlk kez 74 kiloda milli maça çıkacağım

Selahattin Kılıçsalaya: Bayrak için her zaman mücadele vereceğiz

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor

FENERBAHÇE

12.00 Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Luigi Datome, Nicola Melli, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu imza gününde taraftarla buluşacak.

MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, ligde oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanacak.

BEŞİKTAŞ

Çaykur Rizespor maçının çalışmaları devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.30 Turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

SPOR TOTO 1. LİG

16.00 Hatayspor - Birevim Elazığspor

16.00 Gazişehir FK - Afjet Afyonspor

16.00 Balıkesirspor Baltok - Giresunspor

19.00 Abalı Denizlispor - Altay

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

21.30 Huesca - Celta de Vigo (Okay Yokuşlu)

VOLEYBOL

Efeler Ligi

14.00 İnegöl Bld. - Jeopark Kula Bld. (Baraj Etabı)

16.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Arhavi Bld. (Baraj Etabı)

19.00 Arkas Spor - Tokat Bld. Plevne (Play-Off çeyrek final)

ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASI

Turnuvada grup eleme maçlarına devam edilecek.

BUZ HOKEYİ

Romanya'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası devam ediyor.

TEKVANDO

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu'nun evsahipliğinde düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Kemer'de sürecek.

BADMİNTON

17 yaş altı Avrupa Badminton Turnuvası 4-6 Nisan tarihleri arasında Çekya'nın Cesky Krumlov şehrinde yapılacak. Milli takım dün Çekya'ya gitti. Spor
Kaynak: DHA



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