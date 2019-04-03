3 Nisan Çarşamba Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Fenerbahçe maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz
"Güzel günler yakın"
"En az borcu olan kulüplerden biriyiz"
(ÖZEL) Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe'nin zaaflarını iyi analiz ettik
Altay Bayındır: Taraftarımız destek verdiğinde rakibin önemi yok
İlhan Parlak: 3 puan almak istiyoruz
(ÖZEL) Serbest Güreş A Milli Takımı'nda tek hedef şampiyonluk
Serbest Stil A Milli Takım Antrenörü Adem Bereket: Bu sene hedefimiz Dünya Şampiyonası, barajı geçince rahatlıyoruz
Yakup Gör: İlk kez 74 kiloda milli maça çıkacağım
Selahattin Kılıçsalaya: Bayrak için her zaman mücadele vereceğiz
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20.00 Ümraniyespor - Akhisarspor
FENERBAHÇE
12.00 Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Luigi Datome, Nicola Melli, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu imza gününde taraftarla buluşacak.
MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
Sarı kırmızılılar, ligde oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanacak.
BEŞİKTAŞ
Çaykur Rizespor maçının çalışmaları devam edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.30 Turuncu lacivertliler, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
SPOR TOTO 1. LİG
16.00 Hatayspor - Birevim Elazığspor
16.00 Gazişehir FK - Afjet Afyonspor
16.00 Balıkesirspor Baltok - Giresunspor
19.00 Abalı Denizlispor - Altay
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 29. hafta maçları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
21.30 Huesca - Celta de Vigo (Okay Yokuşlu)
VOLEYBOL
Efeler Ligi
14.00 İnegöl Bld. - Jeopark Kula Bld. (Baraj Etabı)
16.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Arhavi Bld. (Baraj Etabı)
19.00 Arkas Spor - Tokat Bld. Plevne (Play-Off çeyrek final)
ULUSLARARASI POLİS FUTBOL TURNUVASI
Turnuvada grup eleme maçlarına devam edilecek.
BUZ HOKEYİ
Romanya'nın Braşov kentinde düzenlenen Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası devam ediyor.
TEKVANDO
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Türkiye Tekvando Federasyonu'nun evsahipliğinde düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası Kemer'de sürecek.
BADMİNTON
17 yaş altı Avrupa Badminton Turnuvası 4-6 Nisan tarihleri arasında Çekya'nın Cesky Krumlov şehrinde yapılacak. Milli takım dün Çekya'ya gitti.
Spor
Kaynak: DHA