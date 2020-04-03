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3 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

Milli atletler Ağrı'da ev karantinasındaKoronavirüs sebebiyle yurt dışı kampından dönen milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, kendilerini 14 gün evde karantinaya aldı.

03.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:19
3 Nisan Cuma DHA Spor Gündemi

Milli atletler Ağrı 'da ev karantinasında

Koronavirüs sebebiyle yurt dışı kampından dönen milli atletler Özlem Kaya ve Sevilay Eytemiş, kendilerini 14 gün evde karantinaya aldı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan milli atletler, "Evde kal" çağrısında bulundu.

Gökhan İnler'in "OkumayISEV" projesi evlere girdi

Ünlü futbolcudan çocuklar ve gençlere mesaj: Evde kal, kitapla kal

KULÜPLER BİRLİĞİ

14: 00 Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans ile toplantı yapacak.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Özlem Kaya, Ağrı, Spor
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