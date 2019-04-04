3 Nisan Reyting sonuçları: Diriliş Ertuğrul Mu Sen Anlat Karadeniz Mi? Kuzgun Mu?

Reyting sonuçları açıklandı. 3 Nisan Çarşamba günü; atv'de Sen Anlat Karadeniz, TRT 1'de Diriliş Ertuğrul, Star TV'de Kuzgun dizileri, Show TV'de Güldür Güldür Show tekrarı ve Fox TV'de Yaparsın Aşkım yarışması, TV8'de ise Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasıekrana geldi. Peki bunların arasında kim birinci oldu? İşte 3 Nisan reyting sonuçları...

3 NİSAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre 3 Nisan Çarşamba, Diriliş Ertuğrul son bölümü birinci oldu. Dizinin özeti ise 3. sırada yer almayı başardı. Fox TV Ana Haber, 2. sırada yer alırken Çarşamba günü yayınlanan dizilerden Kuzgun, 4. sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz kan kaybetmeye devam ediyor. Geçen sezon birinciliği kimseye vermeyen dizi, 6. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları ve programların aldıkları reyting oranları...

1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 16.67

2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER 9.19

3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 6.18

4 KUZGUN STAR TV 4.53

5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 3.84

6 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 3.58

7 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 3.08

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 3.07

9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 2.79

10 YAPARSIN ASKIM FOX 2.72

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.