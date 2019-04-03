3 Nisan Şans Topu Çekiliş Sonuçları - MPİ Şans Topu Sonuçları

Bugün Şans Topu çekilişi günü. Şansınızı 929. hafta Şans Topu oyununda denediyseniz ayrıntılı bilgiler haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından 3 Nisan Şans Topu çekilişine geçen haftadan devir yok. Geçen hafta 2 talihli 5+1 bilerek 344 biner lira kazanmıştı. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde yaklaşık 700 bin lirayı kazanan olacak mı? Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılıyor, sonuçları ne zaman belli oluyor? İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişi, her Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara Balgat'ta bulunan MPİ genel müdürlük binasında herkese açık bir şekilde yapılıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak olan Şans Topu çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Bu çekilişi canlı olarak aşağıdaki linkten izleyebilir ve haftanın 5+1 sayılarını anında öğrenebilirsiniz.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişi ile 929. haftanın kazandıran numaraları belli olacak. Çekilişi takiben 3 Nisan Şans Topu sonuçları, aşağıdaki verdiğimiz linkte saat 21.30'dan sonra yayınlanacak.

Şans Topu sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 928'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 25, 30, 33 ve artı 13 olarak belirlendi.

Geçen hafta 27 Mart'ta yapılan Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 344 bin 249 lira 90'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, KÜTAHYA/ SİMAV - MUĞLA/ MENTEŞE ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 885 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 170 kişi 405 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 299 kişi 39 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 186 kişi 22 lira 35'er kuruş, 3 bilen 72 bin 957 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 719 kişi 6 lira 80'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 161 bin 989 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 294 bin 998 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 914 bin 480 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 509 bin 999 lira 62 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyunu, diğer sayısal oyunlardan farklı olarak iki farklı küre kullanılarak çekilişi yapılır. 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren iki kürenin ilkinden 5 sayı, ikincisinden ise "Şans Topu" olarak ifade edilen sayı çekilir. Böylece 5+1 sayıları belirlenmiş olur.

Şans Topu çekilişlerinin son bir sene istatistiğine bakıldığı zaman son 48 çekilişte dağıtılan toplam ikramiye 126 milyon 293 bin 63 TL 75 kuruş. Kazanılan en büyük ikramiye ise 18 Nisan 2018 tarihli çekilişte verilen 3.719.235,20 TL. Bu ikramiye ise üç kez devir eden ve 4. haftasında ise 5+1 bilinmediği için 5 bilen 32 kişiye 116.226,10 TL olarak pay edildi. Şans Topu'nun son bir yılında yapılan çekilişlerde en çok çıkan sayılar ise şu şekilde...

29 - 1224 kez

15 - 1192 kez

22 - 1176 kez

23 - 1144 kez

9 - 1144 kez

6 - 1128 kez

5 - 1128 kez

20 - 1104 kez

17 - 1104 kez

2 - 1104 kez

24 - 1088 kez

14 - 1072 kez

12 - 1064 kez

26 - 1064 kez

19 - 1056 kez

10 - 1056 kez

11 - 1056 kez

25 - 1048 kez

28 - 1048 kez

4 - 1048 kez

13 - 1040 kez

8 - 1008 kez

7 - 1008 kez

1 - 1008 kez

32 - 992 kez

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.