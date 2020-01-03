3 Ocak 2020 Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

3 OCAK 2020 İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 436.,437.,438.,439.,440.,502.,507.,508.,509.,510.,513.,514.,515.,516.,517.,520.,522.,CENGİZ TOPEL,KARAOSMANOĞLU,OKUL,ÇENGEL sk 09:00-16:00 saatleri arasında scada calışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251557)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135.,1136.,BÜLBÜL sk/ KEMER mah 900/1.,901.,903.,903/1.,904.,905.,906.,907.,908.,909.,910.,911.,912.,913.,913/1.,914.,915.,916.,917.,927.,928.,928/1. ÇIKMAZ,929. ÇIKMAZ,930.,931.,932.,933.,935.,943.,KEMER,ÇAĞLAYAN,ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254660)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1003.,1022.,1026. sk/ ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256137)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 859.,865.,867. sk/ HAVAALANI mah GÜLERYÜZ,GÜLSER sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256553)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353.,354.,410. sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259004)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET,ERSOY,REYHAN,ÇALGI,ŞEN sk 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259031)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA,DAVET,ERHAN,KARADENİZ,KARADUT,KİTLE,ÇEŞME sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258033)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN,AKYOL,AKÇİL,ALKIŞ,ARZU,ARZU ÇIKMAZI,ATAK,AYABAKAN,BABACAN,BALÇIK,BAYRAKDAR,BAŞPINAR,BEGONYA,BERK,BEYZA,BILDIRCIN,BUDAK,BUKET,BULGUR,BUYRU,DERE,DERNEK,DERNEK ÇIKMAZI,DİDEM,ERGUVAN,GALATA DERESİ,GELİNCİK ÇIKMAZI,GÜZELDERE,HAVZA,HAŞMET,HORASAN,HÜMA,KAMBER,MİNA,NARTANESİ,ORKİDE,PAPATYA,REYHAN,SUZAN,TALATPAŞA,TÜRKMEN,YEŞİLCE,YEŞİLÇAY,YOSUN,İŞÇİ,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ,AKIN,ASLAN,ATAK,AYAZ,BEYLER,CAZİP,DERE,DERE ÇIKMAZI,DOĞU,EVLEK,GÜLBEN,GÜNEŞLİ,GÜRBÜZ,GÜZELDERE,HAYRAN,KAYA,KONAK,MERCAN,SUYOLU,TALATPAŞA,TAN,TARIM,TARIM ÇIKMAZI,UYANIK,YENİCE,YEŞİLCE,YÖRÜK,ÇELENK,ÖKTEN ÇIKMAZI,İDİL,İMREN,İSTEK sk/ HÜRRİYET mah ANIL,HUDUT sk/ ORTABAYIR mah ABA,ACAR,ADATEPE,AHMER,ALEV,ARKA,AZELYA,AĞAÇALTI,BELLER,BENGİSU,BENGİSU ÇIKMAZI,BİRBEN,DUTLUK,DÜZ,ERKILIÇ,FENER,GAZALİ,GEÇİT,GÜLBAŞ,GÜRHAN,HAKİM,HAKİM ÇIKMAZI,HARMAN,ITIR,KESKİNLER,KIRLANGIÇ,MAYIS,MECNUN,MERİH,MEYDAN,NURDOĞAN,SAMET,SARIGÖL,TALATPAŞA,TOPEL,TUNÇ,YENİ,YÜCELEN,ZİGANA,ÇAKMAK,ÇAY,ÇEŞMEBAŞI,ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI,ÇUKUR,ŞAİR ÇELEBİ sk/ TELSİZLER mah AKAD,AKBAL,ALAZ,ASIL,ATEŞ,ATICI,BAKIM,BALKON,BALTA,BALÇIK,BAĞIM,BEGÜM,BENEK,BEŞİK,BOZKIRAN,BOĞAZKALE,BRONZ,BULUŞ,BURHAN,BİRBEN,BİZİM,CANAN,CEYLİN,CİHANNUR,DERNEK,DUTLUK,EKMEKÇİ,ESKİ BELEDİYE,HORA,KEMER HATUN,MISRA,TALATPAŞA,TAŞKAYA,ULU,YEŞİLÇAY,ÖZDENİZ,ÖZGÜRLÜK,ÜLKÜMEN,İKİZLER,İPEKYOLU,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk/ ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ,ALPTEKİN,ATABEY,BALIM,BOZOKLAR,BOĞAZİÇİ,CELALİ,DUTLUK,EMRE,ESTERGON,EYALET,GAYRETLİ,GEN 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258066)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083.,3126. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258762)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2281.,2282.,MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259272)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2111.,2112.,2113.,2121.,ERTUĞRUL GAZİ,MİMAR SİNAN sk/ MEVLANA mah YILDIRIM BEYAZIT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259963)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk/ SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259343)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA,CÖMERTTÜRK,GÜNAYDIN,MERTER,MUALLİM NACİ,SOKULLU MEHMET PAŞA,SÜLEYMAN NAZİF,ULUBATLI HASAN,ZEYNEP KAMİL,ZÜBEYDE HANIM,ZİYA GÖKALP,ZİYA PAŞA,ŞEMSİ PAŞA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259385)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 98. sk/ YAVUZ SELİM mah MEHMETÇİK,MEHTAP,MELEK,MELTEM,MELİKE,MERDİVEN,METEHAN,YAVUZ SELİM,İSTANBUL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261908)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 423.,500.,502.,503.,503/1.,504.,505.,506.,506/1.,508.,513.,514.,519.,520.,521.,522.,523.,523/1.,524.,525.,526.,527.,ADEM YAVUZ,KARAOSMANOĞLU,ÇENGEL,ŞEHİT ALİ KARAHAN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261912)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2043.,2048.,2050.,2051.,2115.,2116.,2117.,2118.,2119.,BİRLİK,NAMIK KEMAL sk/ MERKEZ mah DR. SADIK AHMET sk 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263836)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY,KEMER,MİHMANDAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262851)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263848)