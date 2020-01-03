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3 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

Filenin Sultanları'ndan olimpiyat elemeleri öncesi DHA'ya özel açıklamalarNaz Aydemir Akyol: En iyi performansı göstermemiz gerekiyor"Umarım sonunda da Tokyo'ya gidiş biletini biz alırız"Simge Aköz: Süreci güzel atlattığımızı düşünüyorum"Çekindiğimiz bir rakip yok""Kötü düşünmek istemiyorum"...

03.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:35 3 Ocak Cuma DHA Spor Gündemi

Filenin Sultanları'ndan olimpiyat elemeleri öncesi DHA'ya özel açıklamalar

Naz Aydemir Akyol: En iyi performansı göstermemiz gerekiyor

"Umarım sonunda da 'ya gidiş biletini biz alırız"

Simge Aköz: Süreci güzel atlattığımızı düşünüyorum

"Çekindiğimiz bir rakip yok"

"Kötü düşünmek istemiyorum"

Milli paralimpik triatlon ve paralimpik yüzücü Uğurcan Özer: 8 yaşında rehabilitasyon amaçlı yüzme sporuna başladım

"Ülkeme ne kadar iyi olabileceğimi göstermek için elimden geleni yaptım"

"2020 için çok yoğun geçen bir antrenman programımız var"

"Süper babaanne" milli sporcu torununu Dünya Şampiyonası'na hazırlıyor 

Sude Yaren Uzunçavdar: Benim ailem tekvandocu. 1 yaşından beri bu sporun içindeyim. Babam, babaannem ve halam antrenörlerim. Bu aileden kaynaklı bir spor ve ben 3'üncü kuşak tekvandocuyum. İlk adımlarımı spor salonunda attım

65 yaşındaki babaanne Kibar Uzunçavdar: Antrenmana girdiğimiz zaman Sude benim için bir torun değil, öğrenci

MHK BAŞKANI KONUŞACAK

10.30 Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, basın toplantısında ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.

**KULÜPLERİN KAMP VE ARA DÖNEM TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

BEŞİKTAŞ

14.10 Siyah-beyazlılar, 1 hafta sürecek kamp için Antalya'ya gidecek. 

15: 00 Siyah-beyazlı ekibin Antalya'ya varışı.

18: 00 Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

GENÇLERBİRLİĞİ

Ankara ekibinin devre arası kampı Alanya'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Antalya Belek'te kampa girecek.

BASKETBOL

Euroleague

20.30 Anadolu Efes - BC Khimky

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18.00 Adana BK - Çukurova Basketbol Kulübü



Tokyo, DHA, Spor

Kaynak: DHA

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