3. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş
, Vali Ali Hamza Pehlivan
'ı ziyaret etti.
Orgeneral Savaş, Bayburt
Valiliği'ne gelişinde Vali Pehlivan tarafından karşılandı.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Savaş daha sonra Vali Pehlivan ile birlikte Valilik Makamına geçti.
Ziyarette Vali Pehlivan ile Orgeneral Savaş, başta yapımı tamamlanan 300 personel konaklama kapasiteli prefabrik ek hizmet binası inşaatı ve yeni Komando
Kışlası olmak üzere çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. - BAYBURT
Serdar Savaş,Ordu,Hamza Pehlivan
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:34