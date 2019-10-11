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3. Parlamento Başkanları Konferansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Başkan Vekili Dongming Wang ile görüştü.

11.10.2019 18:443. Parlamento Başkanları Konferansı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Başkan Vekili Dongming Wang ile görüştü.
Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.
Şentop ve Türk heyeti, konferans kapsamında Türkiye'de bulunan Dongming Wang ve Çin heyeti ile yaklaşık 45 dakika görüştü.
Basına kapalı görüşmenin sonunda Mustafa Şentop ve Dongming Wang, karşılıklı hediye takdiminde bulundu, ardından heyetlerle beraber fotoğraf çektirdi.
Barış Pınarı Harekatı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüşmede, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bazı Batılı ülkelerin terörle mücadele konusunda uyguladığı çifte standarda dikkati çeken Şentop, Türkiye'nin, sorunun çözümü için askeri operasyon dışında her türlü seçeneği samimiyet ve sabırla denediğini ancak netice alamadığını vurguladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Parlamento, Güncel

Kaynak: AA

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