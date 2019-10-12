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3. Parlamento Başkanları Konferansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan Senato Başkanvekili Saleem Mandviwalla ile görüştü.

12.10.2019 14:103. Parlamento Başkanları Konferansı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3. Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan Senato Başkanvekili Saleem Mandviwalla ile görüştü.
Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen, Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansına katılanlarla görüşmelerini sürdürüyor.
TBMM Başkanı Şentop, bu kapsamda, Pakistan Meclis Başkanı Asad Qaiser ve Pakistan Senato Başkanvekili Saleem Mandviwalla ile görüştü.
Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi veren Şentop, Pakistan'a Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Görüşmede iki ülke heyetinden temsilciler de yer aldı.

Meclis Başkanı, Parlamento, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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