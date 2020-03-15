3 partiden daha grup toplantısına 'koronavirüs' iptali
TBMM'de AK Parti ve CHP'den sonra MHP, İYİ Parti ile HDP'de de salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantılarının iptal edildiği açıklandı.
15.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:31
TBMM'de AK Parti ve CHP'den sonra MHP, İYİ Parti ile HDP'de de salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantılarının iptal edildiği açıklandı.
MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında salı günü olan Meclis grup toplantısını iptal ettiklerini söyledi. İYİ Parti ve HDP'nin de grup toplantılarını iptal ettikleri öğrenildi.AK Parti ve CHP'den daha önce yapılan açıklamalarda, TBMM grup toplantılarının iptal edildiği duyurulmuştu.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, MHP, Politika
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