07 Aralık 2018, 11:03
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3 Patencinin Otobüsün Arkasındaki Tehlikeli Yolculuğu

3 Patencinin Otobüsün Arkasındaki Tehlikeli Yolculuğu

İstanbul Eyüp'te patenli 3 genç İETT otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı.



İstanbul Eyüp'te patenli 3 genç İETT otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı. Patencilerin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

Eyüp, sahil yolunda seyir halindeki Hamidiye Mahallesi-Eminönü seferi yapan 44 B numaralı İETT otobüsünün arkasına patenli 3 genç takıldı. Otobüse tutunarak, yolda ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenliler bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-İETT otobüsüne tutunarak giden patenciler - İstanbul Eminönü,Eyüp,İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 11:03