3 Patencinin Otobüsün Arkasındaki Tehlikeli Yolculuğu

07 Aralık 2018 Cuma 11:03



07 Aralık 2018 Cuma 11:03

İstanbul Eyüp'te patenli 3 genç İETT otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı. Patencilerin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.Eyüp, sahil yolunda seyir halindeki Hamidiye Mahallesi-Eminönü seferi yapan 44 B numaralı İETT otobüsünün arkasına patenli 3 genç takıldı. Otobüse tutunarak, yolda ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenliler bir süre sonra gözden kayboldu.Görüntü Dökümü:-----------------------İETT otobüsüne tutunarak giden patenciler - İstanbul