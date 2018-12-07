3 Patencinin Otobüsün Arkasındaki Tehlikeli Yolculuğu

İstanbul Eyüp
'te patenli 3 genç İETT
otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı.
Patencilerin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameraları tarafından kaydedildi. Eyüp, sahil yolunda seyir halindeki Hamidiye
Mahallesi- Eminönü
seferi yapan 44 B numaralı İETT otobüsünün arkasına patenli 3 genç takıldı. Otobüse tutunarak, yolda ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenliler bir süre sonra gözden kayboldu. - İstanbul
Eminönü,İstanbul,Eyüp
07 Aralık 2018 Cuma 11:09