Menü
Haberler››3. Sayfa››3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma - Haberler

3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma

Aksaray'da trafik kurallarını hiçe sayarak 3 römorkla karayolunda tersten giden 70 yaşındaki traktör sürücüsü polise yakalandıktan sonra, "Boşluğu buldum, araçların olmadığı zaman dönüş yaptım" diyerek kendini savundu.

18.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:41
3 römorkla karayolunda tersten giden traktör sürücüsünden ilginç savunma

Aksaray'da trafik kurallarını hiçe sayarak 3 römorkla karayolunda tersten giden 70 yaşındaki traktör sürücüsü polise yakalandıktan sonra, "Boşluğu buldum, araçların olmadığı zaman dönüş yaptım" diyerek kendini savundu.


Olay, akşam saatlerinde Aksaray E-90 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda 3 römorkla seyrederek trafiği tehlikeye düşüren 70 yaşındaki Ali B. isimli 42 L 3229 plakalı traktör sürücüsü, bir süre seyrettikten sonra kavşakta karayoluna tersten giriş yaptı. Konya istikametine giderken kavşaktan ters yola girerek Adana istikametine giden traktör sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak bir süre ters yoldan seyretti. Başka bir otomobilde bulunan yolcu tarafından traktör sürücüsünün kuralları hiçe sayması anbean telefon kamerası ile kaydedilirken, traktör sürücüsünün ters yoldan gitmesi ve bir otomobili sol şeritte sıkıştırma anı telefon kamerasına yansıdı. Sürücülerin ihbarı ve MOBESE kameralarından traktörün ters yoldan seyrettiğini gören Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek kısa sürede sürücüyü yakaladı. Aksaray-Adana karayolu üzerinde yakalanan sürücü hiçbir şey olmamış gibi kendini savunurken, "Neden ters yola girdiniz?" sorusuna "Bilememiş olabilirim, oradan dönüş yaptım. Boşluğunu buldum, ondan sonra araçların olmadığı zaman dönüş yaptım" dedi. İnsanların hayatını tehlikeye girdiğini ifade eden muhabire, "Göre göre niye atayım ki" diye cevap verdi. Traktör sürücüsüne ceza uygulanırken, römorkları da söktürülerek serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler : Aksaray, Konya, Adana, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Haberler
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Haberler
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Haberler
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Haberler
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Loading