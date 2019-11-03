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3 rus askeri gemi peş peşe boğazdan geçti

3 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı.

03.11.2019 16:11
3 Rus askeri gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.
Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 3 askeri gemisi Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na saat 13.30 sıralarında giriş yaptı. Boğaza ilk olarak MB 304 Borda numaralı askeri römorkör giriş yaptı. Ardından boğaza 907 Borda numaralı 'Kovrovets' adlı mayın gemisi, Son olarak boğaza 841 Borda numaralı anti-sabotaj gemisi girdi. Gemilerin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Gemilerin geçişi sırasından askeri römorkörün halat ile mayın gemisini çekerek götürdüğü görüldü.
SİLAHLI ASKERLER NÖBET TUTTU
Askeri gemilerin geçişi sırasında Rus askerin gemilerin ön bölümünde silahlı nöbet tuttukları görülürken gemilerin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu gözlendi. Yaklaşık 1,5 saate geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.
3 rus askeri gemi peş peşe boğazdan geçti

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Kaynak: DHA


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