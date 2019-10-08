Haberler » Güncel » 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelendi

3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 11-13 Ekim'de düzenlenecek 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali (URFEST) ertelendi.

08.10.2019 13:483. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelendi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 11-13 Ekim'de düzenlenecek 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali (URFEST) ertelendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajları vermesinden dolayı festivalin ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Suriye operasyonu her an başlayabillir.' açıklaması ışığında, her an operasyonun başlama ihtimaline karşılık 11-13 Ekim'de düzenleyeceğimiz 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Burhaniye'de parklar yenileniyor
18:22 Üst yoldan site bahçesine düşen araçta 2 kişi yaralandı
18:18 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
18:17 Mercedes-Benz Fashion Week 2019 - Bağzıbağlı Prive x Özlem Erkan Kreasyonu
18:16 Çin'den NBA'ye Hong Kong tepkisi
18:16 Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: DAEŞ'le mücadele ettik, Fırat'ın doğusunda da mücadele sürecek
18:15 4 terörist etkisiz hale getirildi