28.06.2019 12:53
Haberler » Güncel » Haber

3 sayfalık mektup yazıp, intihar etti

3 sayfalık mektup yazıp, intihar etti

ANTALYA'da, Şakir Y. (48), bıraktığı 3 sayfalık mektupta helallik isteyip, özür diledikten sonra ağaca bağladığı iple kendini astı.

ANTALYA'da, Şakir Y. (48), bıraktığı 3 sayfalık mektupta helallik isteyip, özür diledikten sonra ağaca bağladığı iple kendini astı.
Olay, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki şüpheli bir araç bulunduğunu fark etti. Ormanlık alanda detaylı araştırma yapan ekipler, çam ağacı dalında bir kişinin iple asılı olduğunu fark etti. Yapılan araştırmada, intihar eden kişinin Şakir Y. olduğu ortaya çıktı.
Olay yerine 100 metre uzaklıkta bulunan araçta yapılan aramada Şakir Y.'nin ailesine hitaben 3 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. Mektubunda yakınlarından özür dileyen ve helallik isteyen Y., "Ben aileme çok kötülük yaptım, adeta pireyi deve yaptım. Bu yüzden onları kaybettim" dedi. Şakir Y.'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.


- Antalya
Kaynak: DHA
Döşemealtı , Sabah , Antalya , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:16 Binlerce Aydınlı büyükşehrin yaz kurslarına katılıyor
14:16 Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı
14:16 "Yerinden Olmus¸ Mu¨lteciler İc¸in Kapsamlı Rehberlik" projesi
14:15 Sosyal Çalışma programı
14:15 Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
14:14 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
14:14 DHA YURT BÜLTENİ -12