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3. Selim dönemi Londra'da masaya yatırıldı

Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Erdem, Yunus Emre Enstitüsünün Londra Şubesinde Osmanlı Sultanı 3. Selim'in dönemini konu edinen bir konferans verdi.

21.11.2019 00:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:503. Selim dönemi Londra'da masaya yatırıldı
Sabancı Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hakan Erdem, Yunus Emre Enstitüsünün Şubesinde Osmanlı Sultanı 3. 'in dönemini konu edinen bir konferans verdi.
Erdem, İngiliz ve Türk tarih meraklılarından oluşan kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından izlenen konferansında 1789-1807 yıllarında hüküm süren 3. Selim'in yeni bir düzen oluşturduğunu ancak eski düzeni ortadan kaldırmadığını söyledi.
3. Selim döneminde Osmanlı Devleti'nin derin değişimler geçirdiğini anlatan Erdem, "Selim imparatorluğun eski ordusu Yeniçerileri ortadan kaldıramayınca, Nizam-ı Cedid adlı yeni bir ordu kurdu. Aynı şekilde yeni orduyu finanse etmek için yeni bir hazine de oluşturdu." dedi.
Selim döneminde birbirini izleyen değişimleri devlette ikili bir yapı ortaya çıkardığına işaret eden Erdem, bunun hükümete de yansıdığını kaydetti.
Selim döneminde çıkarılan yasaların belirli sayıda uzmandan oluşan bir danışma heyeti tarafından hazırlandığını belirten Erdem, bu yapının eski Osmanlı hükümetinin yanı sıra fiilen "özel bir kabine" gibi çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.
Erdem, Avrupa'nın devrimler ve savaşlarla sarsıldığı 20 yıllık bir süreçte, 3. Selim'e yeni düzeni kurmasında danışmanlık yapan heyetin Osmanlı Devleti'ni fiilen yönettiğini ifade etti.

Londra, Selim, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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