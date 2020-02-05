3 sezondur devam eden Kadın dizisi final yaptı

FOX ekranlarının sevilen dizisi Kadın, dün akşam yayınlanan final bölümüyle 3. sezondur devam eden macerasını bitirdi. Her türlü duygunun yaşandığı final bölümünde Bahar evlenirken Şirin de akıl hastanesine yatırıldı.

BAHAR KİTABINI TANITTI

Kadın final bölümünde Sarp'ı öldüren ve Bahar'a her türlü kötülüğü yapan Şirin, akıl sağlığını kaybettiği için akıl hastanesine yatırıldı. Bahar ve Arif görkemli bir düğünle evlendi. Final sahnesinde ise Bahar Çeşmeli yazdığı kitabı çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle tanıttı.

KADIN'IN FİNAL BÖLÜMDE NE OLDU?

Enver'in Şirin'i ele vermesi üzerine Şirin yakalandı. Ama akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülerek akıl hastanesine yatırıldı. Raif'in Ceyda'ya evlenme teklifi etmesi üzerine Arif de Bahar'a evlenme teklifi etti ve bunun üzerine çifte düğün hazırlıkları başladı. Arif yıllardır aşık olduğu kadına sonunda kavuşmanın heyecanı içine girdi. Fazilet Aşçıoğlu'nun Bahar'a hediye ettiği kitap ile de her şey çok farklı bir boyuta taşındı. Hayatında her şeyin yavaş yavaş yoluna girdiğini fark eden Bahar'ın ise sonunda şans yüzüne güldü.

Şirin Sarıkadı, yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekerken Bahar Çeşmeli ve ailesi ise bir ömür boyu mutlu yaşamaya başladı.