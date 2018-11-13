3 Süper Lig Kulübü Pfdk'ya Sevk Edildi

13 Kasım 2018 Salı 16:54



13 Kasım 2018 Salı 16:54

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan lig müsabakasında taraftarlarının yaptığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Kayserispor ve Bursaspor ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 10.11.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- BURSASPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu SAİT KARAFIRTINALAR'ın 10.11.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu FUAT ÇAPA'nın 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALİ DERE'nin 11.11.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."