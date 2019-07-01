3 tekerlekli motorda 7 kişilik tehlikeli yolculuk

'de 7 kişilik bir grup, üç tekerlekli motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı.Caddesi üzerindeki tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motora oturmuş 2 erkeğin yanı sıra ek olarak kendi imkanlarıyla yapılan sepet bölümünde ise 3'ü çocuk 2 kadının kimseye aldırış etmeden yolculuk yaptığı görüldü. Olası bir kaza durumunda büyük sorunlara neden olabilecek yolculukta kimsenin kask takmaması da dikkatlerden kaçmadı.bir müddet sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR