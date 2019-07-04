3 Temmuz 2019 Haberleri

Lady Gaga'nın Galaksinin Koruyucuları 3'te rol alacağı iddia edildi! Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız Ünlü iş adamı Cemalettin Sarar ve eşini döverek evini soyan 6 kişi Türkiye'ye teslim edildi! Gökçe Bahadır, 'Gün batımına hastayım' diyerek bikiniyle poz verdi! Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya ahlaksız teklif! Güzel oyuncu Belçim Bilgin'in yaz fotoğraflarına beğeni yağdı! Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızının nikah şahidi oldu İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı! Atletico Madrid, Joao Felix'i 126 milyon euroya transfer etti TBMM'de İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı: O koltuğu HDP oylarıyla aldınız Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' çıkışı: Türkiye'de de benzer bir adımı atmalı Derya Uluğ, döner tekme atarak yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı! Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti! Tecavüz şüphelisini genci, 'İyi bir aileden geliyor' diyerek cezalandırmayan hakime uyarı KONDA'dan 23 Haziran raporu: 'Sofu'ların yüzde 20'si İmamoğlu'na oy verdi BMGK 'Libya' gündemiyle acil toplanıyor Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı! Adı Galatasaray ile anılan Hector Herrera, Atletico Madrid'e transfer oldu Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş'u önce öptü daha sonra yıkadı! Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı! Athena grubu Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti! Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı Tahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü CHP Sözcüsü Faik Öztrak: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı! İşte ayrılığın sebebi Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Zayıflığıyla endişelendiren Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini üzen açıklama: Alerjim çıktı! Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti Beşiktaş, Iraklı sol bek Ali Adnan'ı gündemine aldı! Güzel şarkıcı Ebru Gündeş, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi