3 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
13: 30 Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek sarı-lacivertli takım Can Bartu Tesisleri'nden yola çıkacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.00 Medipol Başakşehir, yeni sezon çalışmalarını sürdürecek
KASIMPAŞA
09.00-19.00 Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek. .
MALATYASPOR
Sezon hazırlıkları Bolu Abant'ta sürüyor
KADINLAR DÜNYA KUPASI
Yarı Final -
22: 00 Hollanda - İsveç
COPA AMERİCA
Yarı Final -
03: 30 Brezilya - Arjantin
CONCACAF GOLD CUP
Yarı Final -
05: 30 Haiti - Meksika
VOLEYBOL
Milletler Ligi -
14: 30 Çin - Türkiye
- Balkan Şampiyonası -
19: 00 Romanya - Türkiye