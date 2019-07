"3 Temmuz" paylaşımı yapan şarkıcının Trabzon konseri iptal edildi

Pop müzik sanatçısı Derya Uluğ'un 3 Temmuz süreci ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Trabzon 'da 19 Temmuz'da vereceği konserin iptal edilmesine neden oldu.Şarkıcı Derya Uluğ, Fenerbahçe ile Trabzon spor arasında yaşanan 3 Temmuz süreci ile ilgili, " 3 Temmuz bir kumpastır. Aynı zamanda diriliştir, direniştir" şeklinde mesaj paylaşmış, ardından "Başta Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman, yönetim ve oyuncularımız olmak üzere tüm Fenerbahçe camiasının hakkı yenmiştir. Unutmadık unutmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, şarkıcının yaptığı talihsiz açıklamalarının ardından bu yıl 29'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali kapsamındaki konserinin iptal edildiğini söyledi. Başkan Ekim, "İlçemizde konser verecek sanatçılarımızdan bir tanesi talihsiz bir açıklama yapmış, ki tabii ki bende iyi bir Trabzonspor taraftarıyım. Bu konuyla da ilgili gerekli düzenlemeyi arkadaşlarımız yapacaklardır. Muhtemelen sanatçı değişir. Bizim sanata saygımız sonsuz ama 3 Temmuz süreci de bizim için önemli bir süreç ve bu artık kanıtlanmış bir süreç. Bununla ilgili Trabzon'un da hassasiyetlerini biliyoruz ve bu hassasiyetler doğrultusunda bizde düzenlememizi yapacağız" diye konuştu."Seçimde söz verdiğimiz projelerin takipçisiyiz"Basın toplantısında seçim öncesi verdikleri sözlerin takipçisi olduklarını da belirten Ekim, projeleri tek tek hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Akçaabat kültür, sanat, turizm, spor şehri diyoruz. Bunların gelişmesiyle ilgili belediye olarak elimizden geleni yapacağız, gayret edeceğiz. Seçimde verdiğimiz taahhütleri inşallah bu dönem içerisinde gerçekleştirmeyi rabbim bize nasip eder. Yapacağımız projeleri daha önce özetlemiştik, bunları takip edeceğiz. Nüfusumuz her geçen gün artıyor. Özellikle bu nüfusumuz yazın iki, üç katına çıkıyor. Akçaabat'ın geleceğinin turizm olduğunu bilen bir belediyeyiz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Sahil kesiminde plajlarımız da çok önemli. Bununla ilgili çalışmalarımızı devam ettirip güzel projeler ortaya koymak istiyoruz. Özellikle Hıdırnebi bölgesinin planlamasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgedeki tesislerimizin daha nitelikli hale getirilmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Biz Trabzon halkını Akçaabat'ta denizle buluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor" dedi."İlçemize teleferik projesini kazandıracağız"İlçede yapılması planlanan teleferik çalışmalarıyla ilgili de Ekim, "Proje anlamında projelendirmesi tamamlandı. Özellikle balıkhaneden başlayıp Orta Mahalle, Akçatepe bölgelerine gitmesi planlanan teleferik projesinden bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili planlamamız var ancak o planlama daha netleşmediği için şu an konuşmak doğru değil. Bunu da yap-işlet-devret modeliyle yatırımcısını bekliyoruz. Bu noktada araştırma yapıyoruz. Yatırımcısı, taliplisi varsa onlarla da görüşmeye hazırız. İnşallah yatırımcısını bulup bir an evvel işletmeye alma arzusu içerisindeyiz. İnşallah yaparız diye düşünüyorum" diye konuştu."Sere Gölü en geç 1 buçuk ayda temizlenir"Sera Gölü temizleme çalışmalarını yakından takip ettiklerini, temizleme çalışmasının 1 buçuk ay içinde bitirilmesinin beklendiğini kaydeden Başkan Ekim, "Sayın valimiz ve büyükşehir belediye başkanımız, kaymakamımız hep birlikte koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Sayın valimizin başkanlığında büyükşehir belediye başkanımızla beraber bir toplantı düzenledik. Sera Gölü'nün temizlenmesiyle ilgili süreç zaten yağmurlar öncesinde başlamıştı. Yoğun bir yağmurla karşılaştığı için o bölgede malzeme birikti. Bununla ilgili Ankara'dan özel araç geldi, şuanda temizleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah 1 ay, belki bir buçuk ay içerisinde orası temizlenmiş olacak. Konuyu yakından takip ediyoruz, inşallah bir aksilik çıkmaz" dedi.İlçede 18-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali'ne herkesi beklediklerini belirten Başkan Ekim, "İlçemizde her yıl düzenlemiş olduğumuz uluslararası bir festival. Hem yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri, hem de yerel ve bölgelerden gelen halk oyunları ekipleri gece konser, gündüz de yayladaki programlarla güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum" dedi.Toplantıda Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse de ilçenin kendine özgü sorunları bulunduğuna dikkat çekerek, Akçaabat'ın Trabzon'un batıya açılan en büyük kapısı olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ve Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük'e günün anısına plaket takdim etti. - TRABZON