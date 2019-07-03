Şans Topu çekilişi saat kaçta? 3 Temmuz Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak?

Bugün Şans Topu çekilişi günü. Şansınızı 942. hafta Şans Topu oyununda denediyseniz ayrıntılı bilgiler haberimizde. Milli Piyango İdaresi tarafından 3 Temmuz Şans Topu çekilişine geçen haftadan devir eden ikramiye miktarı, 805.406,58 TL. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde yaklaşık 1,5 milyon lirayı kazanan olacak mı? Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılıyor, sonuçları ne zaman belli oluyor? İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişi, her Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde herkese açık bir şekilde yapılıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak olan Şans Topu çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Bu çekilişi canlı olarak aşağıdaki linkten izleyebilir ve haftanın 5+1 sayılarını anında öğrenebilirsiniz.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Şans Topu çekilişi ile 942. haftanın kazandıran numaraları belli olacak. Çekilişi takiben 3 Temmuz Şans Topu sonuçları, aşağıdaki verdiğimiz linkte saat 21.30'dan sonra yayınlanacak.

Şans Topu sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 14, 29, 34 ve artı 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 805 bin 406 lira 58 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 995 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 483 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 628 kişi 49 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 37 kişi 26 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 73 bin 381 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 843 kişi 6 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 909 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 792 bin 678 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 862 bin 970 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 126 lira 88 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU EN ÇOK ÇIKAN SAYILARI

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyunu, diğer sayısal oyunlardan farklı olarak iki farklı küre kullanılarak çekilişi yapılır. 1-34 ve 1-14 sayılarını içeren iki kürenin ilkinden 5 sayı, ikincisinden ise "Şans Topu" olarak ifade edilen sayı çekilir. Böylece 5+1 sayıları belirlenmiş olur.

Şans Topu çekilişlerinin son bir sene istatistiğine bakıldığı zaman son 48 çekilişte dağıtılan toplam ikramiye 126 milyon 293 bin 63 TL 75 kuruş. Kazanılan en büyük ikramiye ise 18 Nisan 2018 tarihli çekilişte verilen 3.719.235,20 TL. Bu ikramiye ise üç kez devir eden ve 4. haftasında ise 5+1 bilinmediği için 5 bilen 32 kişiye 116.226,10 TL olarak pay edildi. Şans Topu'nun son bir yılında yapılan çekilişlerde en çok çıkan sayılar ise şu şekilde...

29 - 1224 kez

15 - 1192 kez

22 - 1176 kez

23 - 1144 kez

9 - 1144 kez

6 - 1128 kez

5 - 1128 kez

20 - 1104 kez

17 - 1104 kez

2 - 1104 kez

24 - 1088 kez

14 - 1072 kez

12 - 1064 kez

26 - 1064 kez

19 - 1056 kez

10 - 1056 kez

11 - 1056 kez

25 - 1048 kez

28 - 1048 kez

4 - 1048 kez

13 - 1040 kez

8 - 1008 kez

7 - 1008 kez

1 - 1008 kez

32 - 992 kez

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.