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3 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak'ın kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

10.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:00
3 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB: " Irak 'ın kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kandil Dağı, Irak, Güncel
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