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3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği 12- 13 Ağustos'taki operasyonda, jandarma ekiplerinin mağaraya halatla tırmandığı ortaya çıktı.

15.08.2019 16:25 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış
ERZİNCAN'ın Kemah ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği 12- 13 Ağustos'taki operasyonda, jandarma ekiplerinin mağaraya halatla tırmandığı ortaya çıktı.
Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kemah ilçesi Acemoğlu kırsalında, JSİHA atışı ile 12 Ağustos'ta 1, ertesi gün çıkan çatışmada gerçekleştirilen yakın temas sonucu mağarada 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan ve halatlarla çıkılan 2 mağara bulunarak, kullanılamaz hale getirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; 1 adet M-16, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 9 şarjör, 121 adet M-16 fişeği, 79 kalaşnikof fişeği, 1 büyük telsiz, 1 akü, 2 sırt çantası, 2 şemsiye, 1 dürbün, bulgur, tereyağı, un, şeker, peynir, ekmek, tütün ele geçirilmiştir" denildi.



Jandarma, Kemah, Güncel

Kaynak: DHA

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