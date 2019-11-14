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3 ton sahte içki ele geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi.

14.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:32
'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya ile çevre illerde sahte içki imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Hekimhan ilçesi Hasançelebi ve Çulhalı mahallelerinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 500 kilogramı satışa hazır halde şişelenmiş toplam 3 ton sahte içki ile içki yapımında kullanılan yardımcı malzemeler bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
3 ton sahte içki ele geçirildi

Hekimhan, Malatya, Güncel

Kaynak: AA


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