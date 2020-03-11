3. Türk Moda ve Tekstil Fuarı, Kırgızistan'da kapılarını açtı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 3. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı.
11.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:34
Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'te, 3. Türk Moda ve Tekstil Fuarı açıldı.
Türk Lider Expo, Kırgız Bi Expo ve Dordoy Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuara, Türk tekstil sektörü 40 firmayla katıldı. Fuarda, kumaş, aksesuar, hazır giyim ve tasarım ürünleri sergileniyor.
Organizasyon şirketi Lider Expo'nun Genel Müdürü Fazıl Murat Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üretici şirketlerinin Kırgızistan'a olan ilgisinin büyük olduğunu ifade etti.
Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi olan Kırgızistan'da son dönemde ciddi anlamda üretime geçildiğini belirten Güner, Kırgız yöneticilerle yapılan görüşmelerde özellikle kumaş ve aksesuara çok ciddi bir talep olduğunu öğrendiklerini kaydetti.
Koronavirüs nedeniyle Çin ile olan gümrük kapısını kapatan Kırgızistan'a söz konusu ürünleri sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Güner, Kırgızistan ile Türkiye arasında ticaretin artırılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.
Fuar, 13 Mart'ta kadar ziyaret edilebilecek.
Türk Lider Expo, Kırgız Bi Expo ve Dordoy Birliği iş birliğiyle düzenlenen fuara, Türk tekstil sektörü 40 firmayla katıldı. Fuarda, kumaş, aksesuar, hazır giyim ve tasarım ürünleri sergileniyor.
Organizasyon şirketi Lider Expo'nun Genel Müdürü Fazıl Murat Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üretici şirketlerinin Kırgızistan'a olan ilgisinin büyük olduğunu ifade etti.
Avrasya Ekonomik Birliği'nin üyesi olan Kırgızistan'da son dönemde ciddi anlamda üretime geçildiğini belirten Güner, Kırgız yöneticilerle yapılan görüşmelerde özellikle kumaş ve aksesuara çok ciddi bir talep olduğunu öğrendiklerini kaydetti.
Koronavirüs nedeniyle Çin ile olan gümrük kapısını kapatan Kırgızistan'a söz konusu ürünleri sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Güner, Kırgızistan ile Türkiye arasında ticaretin artırılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.
Fuar, 13 Mart'ta kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Kırgızistan, Moda, Güncel
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