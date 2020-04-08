3. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin gerçekleştirildiği açıklandı.
08.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:40
MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 3'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
(Emin Kuvat/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib, Güncel