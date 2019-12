Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin her iki tarafından kazancına olacağını belirterek, ticaret hacmini daha da artırmak için seferber olacaklarını söyledi.Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) Irak (IKBY) Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası ve Duhok Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğince düzenlenen, '3.Türkiye-Irak (IKBY) Yatırım ve Ticaret Zirvesi', Vali Ali İhsan Su ve IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf'un katılımıyla yapıldı.Akdeniz İhracatçı Birlikleri'ndeki (AKİB) toplantıda konuşan Vali Su, bu görüşmelerin mevcut ticaret hacmini çok daha ileriye taşıyacağına inandığını belirterek, "2018 yılında 10 milyar dolar olan ticaret hacmini daha da artırmak için seferber olacağız" dedi.Mersin'in, sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik güzellikleri ile mutlaka görülmesi gereken bir kent olduğuna vurgu yapan Vali Su, kentin, turizm, tarih, sanayi, ticaret lojistik ile tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük potansiyele sahip bir bölge olduğunu söyledi.Zirve kapsamındaki görüşmelerle yeni ticaret ilişkileri kurulacağını ümit ettiğini belirten Su, "Hem Irak kazanacak hem Türkiye kazanacak. Sadece biz kazanmayacağız, her iki taraf da kazanacak, beraber olalım, beraber gelişelim, beraber refah seviyemizi yükseltelim. Bu görüşmeler ve bu türlü çalışmalar bunların hepsine vesile olacaktır" ifadelerini kullandı."Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf ise '3.Türkiye-Irak (IKBY) Yatırım ve Ticaret Zirvesi'nin önemine dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı, her zaman zor şartlarda olan insanlara sahip çıktı. Özellikle de 2014 yılında DAEŞ terör örgütünün bölgede kurduğu baskılardan sonra orada birçok insanımız zor durumda kaldı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir ayrım yapmadan oradaki tüm insanlara sahip çıktı" diye konuştu.Ekonomik kalkınma açısından Türkiye'den daha çok destek beklediklerini kaydeden Maruf, "Bu bölgede yaşayan insanlarımızın kültürü ve dini ortaktır. Bundan dolayı iş birliği yapmamız çok önemlidir. Irak ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin, ekonomi ve ticarette de yapılması önemlidir. Siyasi istikrar ekonomiden kaynaklanır, bu yüzden yapılan toplantılarda ilişkilerimizin önemini vurguluyoruz" dedi.Konuşmaların ardından IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, IKBY İmar Bakan Yardımcısı Agrin Abdullah Aziz'e ve Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Adnan Keçeci ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış'a, Vali Ali İhsan Su tarafından plaket takdim edildi. Programda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Duhok ve Erbil Ticaret Odaları arasında işbirliği protokolü imzalandı. - MERSİN