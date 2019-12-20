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3. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, "Türk iş adamları, özellikle Mersin ve Adana'daki iş adamları gelsinler Erbil'i görsünler, IKBY'yi görsünler, bizim iş adamlarımızla ikili ilişkilerde bulunsunlar, ticaret yapsınlar, iki tarafın...

20.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:01
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf, "Türk iş adamları, özellikle ve Adana'daki iş adamları gelsinler 'i görsünler, IKBY'yi görsünler, bizim iş adamlarımızla ikili ilişkilerde bulunsunlar, ticaret yapsınlar, iki tarafın da kazancına olsun." dedi.
Maruf, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile IKBY Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen 3. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi'nde, önemli bir ticari organizasyona katıldıklarını söyledi.
Aydın Maruf, "Dün de Mersin'deki toplantıda Erbil ile Mersin arasında protokol anlaşması yapıldı. Beraber çalışmaları çok önemlidir. 2014'te Erbil üzerinde DEAŞ korkusu vardı. Sonradan da Musul üzerinde oldu. Bu korku ve DEAŞ'ın gelmesi çok kötü sonuçlar oluşturdu bizde. DEAŞ, ekonomimize çok zarar verdi ve aynı zamanda ticaret adına da bize büyük darbe vurdu." diye konuştu.
Terör örgütü DEAŞ nedeniyle yaşanan göçlerin de kötü sonuçlara yol açtığını belirten Maruf, şunları kaydetti:
"Artık Bağdat ile de iyi ilişkilerimiz var. Siyasi istikrarımız da çok güçlü. Emniyet konusunda sağlıklı durumdayız. Türk iş adamları, özellikle Mersin ve Adana'daki iş adamları gelsinler Erbil'i görsünler, IKBY'yi görsünler, bizim iş adamlarımızla ikili ilişkilerde bulunsunlar, ticaret yapsınlar, iki tarafın da kazancına olsun. İkili ticari ilişkilere, IKBY ve Türkiye arasındaki ilişkilerle kalkınmaya yardımcı olalım."
3. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi

Türkiye, Mersin, Erbil, Ekonomi

Kaynak: AA


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