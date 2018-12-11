3. Türkmen Şöleni 15 Aralık Günü Celal Atik Spor Salonunda Yapılacak.

Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonunca bu yıl 3.'sü düzenlenen şölene, yaklaşık 6000 kişinin katılması bekleniyor. Şölende standlar açılarak yöresel ürünler satışa sunulacak buradan elde edilen gelir federasyon tarafından üniversitede okuyan öğrencilere burs olarak verilecek.

Yurt içi ve yurt dışından davetlilerin ayrıcasivil toplum kuruluşları ve sendikalarındavetli oldukları 3. Türkmen Şöleni ile ilgili Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Tarkan Eladağ yaptığı açıklamada " Bu sene 3.sü yaptığımız Türkmen şölenimize tüm İzmirlileri davet ediyoruz. Program için tüm dernek üyesi arkadaşlar can başla çalıştılar. Cumartesi günü misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Bize katkı sağlayan Bayraklı Belediyesi Başkanı Sayın Hasan Karabağ başta olmak üzere desteklerini esirgemeyen kurum, kuruluş ve üyelerimize teşekkür ederiz" dedi.

Türkmen Şöleninin 3.'sü 15 Aralık Cumartesi günü Saat 17.00'de Fuar Celal Atik Spor Salonunda yapılacak.