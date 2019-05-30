3'ü engelli 8 çocukla yaşam mücadelesi veren anneye öğrencilerden destek

GAZİANTEP'te briketten yapılma sıvasız evde 3'ü engelli 8 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Arzu Çil'e (45), üniversite öğrencileri destek oldu. Gaziantep Üniversitesi öğrenciler kendi imkanları ile topladıkları yardımları Çil ailesine ulaştırdı.

Suboğazı Mahallesi'nde briketten yapılma sıvasız evde 3'ü engelli 8 çocuğu ile yaşamaya çalışan Arzu Çil, 1 yıl önce hurdacılık yapan eşini kalp krizi nedeniyle kaybetti. Çocuklarının en küçüğü 5, en büyüğü 21 yaşında olan Çil'e, komşuları destek vermeye çalışsa da ailede çalışacak durumda kimse olmadığı için çocuklar maddi imkansızlık nedeni ile okula gidemiyordu.

"ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN DESTEK OLACAĞIZ"

Kaynak: DHA