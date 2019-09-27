3 ülkede eğitim verdi

İsviçre, Fransa ve Almanya'da çeşitli noktalarda eğitimler veren Murat Başaran, bu ülkelerde yaşayan kişilere "mucize ötesiyim" dedirtti. Murat Başaran konu ile alakalı şunları söyledi:

"Anka frekansı evreni sarıyor. Tüm insanlığı verdiğimiz eğitimler sayesinde Anka frekansı ile tanıştırmaya devam ediyoruz. Ülkemizde verdiğimiz eğitimlerin sonucunda sınırlarımızı aştık ve Avrupa'ya kadar Anka Frekansını uzandırdık. Uzun zamandır bu ülkelerden bilinçaltı sembol dili eğitimi konusunda istek geliyordu. Ben de Türkiye'deki eğitimlerimi tamamladıktan sonra bu üç ülkede bir dizi etkinlik düzenledim. Düzenlediğimiz eğitimler oldukça verimli geçti. Aynı dili konuşmasak da bilinçaltı sembol dili tüm insanlık hatta tüm evren için aynıdır. Bu açıdan iletişim kurmakta hiç zorlanmadık. Manisa Spil Dağının zirvesinde tanıştığım Anka kuşu büyük bir enerji ile evreni sarıyor"

Fransızlara, Türkçe "Mucize Ötesiyim" Dedirtti

Fransa'da verdiği eğitimler sırasında bir Fransız'a Türkçe olarak "Mucize Ötesiyim" dedirten Murat Başaran, sözlerine şöyle devam etti:

"Verdiğimiz bu eğitimler sayesinde insanların hayatlarının ikinci dönemleri başladı. Bu sayede hayata daha farklı bakacaklar ve olaylara bakış açıları değişecek. Yaşamlarını kontrolünü ellerine alarak daha konforlu bir hayat sürecekler. Öncelikle kendileriyle daha sonra tüm evren ile iletişime geçerek tüm zorlukların üstesinden rahatlıkla gelebilecekler. Anka Frekansı sayesinde artık doğru iletişime geçerek, çözüme kavuşturamadıkları sorunları kökünden son bulacak"