Haberler » Güncel » 3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi'ni gezdi - Haber

3 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi'ni gezdi

Avrupa Birliği Erasmus + Programı kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği "Antik tarihe genç bakış" projesi kapsamında Çorum'a gelen 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezini gezdi.

18.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:223 ülkeden 48 katılımcı Buhara Kültür Merkezi'ni gezdi
Avrupa Birliği Erasmus + Programı kapsamında, Ulusal Ajansı'nın desteklediği "Antik tarihe genç bakış" projesi kapsamında 'a gelen 48 katılımcı Kültür Merkezini gezdi.

Bulgaristan ve Portekiz'den gelen katılımcıların yanı sıra Türkiye'den de katılımcıların bulunduğu 48 katılımcı "7'den 70'e Sağlıklı Yaşa" projesi kapsamında 10 gün boyunca Çorum'da obezite konusunda gençleri ve aileleri bilgilendirerek fiziksel hareketi teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren katılımcılar Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezini de gezmeyi ihmal etmedi. Çorum hayranlıklarını sık sık dile getiren yabancı misafirlere ikramlarda bulunuldu. Merkezde bulunan sportif aktivitelere katılan katılımcılar bowling, masatenisi, voleybol ve dart oynayarak sağlıklı yaşama dikkat çekti. - ÇORUM

Avrupa Birliği, Türkiye, Buhara, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Haber
18:50 Teröristlerin tuzakladığı mayın 2 masum sivili hayattan kopardı - Haber
18:50 Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı - Haber
18:50 Birevim'den "Yerli Malı Haftası"nda dijital kutlama - Haber
18:45 Olgunlaşma Enstitüsünden tarihi sergi - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 18:52:25