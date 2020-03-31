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3 ülkeden getirilen 207 Türk Bursa'da öğrenci yurtlarında karantinaya alındı

Bursa'ya dün Katar'dan getirilerek karantinaya alınan vatandaşların ardından bugün de Sırbistan, Belarus ve Katar'dan getirilen 207 kişi boşaltılan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı.

31.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:03
3 ülkeden getirilen 207 Türk Bursa'da öğrenci yurtlarında karantinaya alındı
Bursa 'ya dün Katar 'dan getirilerek karantinaya alınan vatandaşların ardından bugün de Sırbistan, Belarus ve Katar'dan getirilen 207 kişi boşaltılan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. Bursa'da karantinadaki kişi sayısı 270'e çıktı.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşların ülkeye dönmeleri devam ediyor. Bu kapsamda dün Bursa'ya getirilen 63 kişi, 14 gün önce boşaltılarak karantina yurduna dönüştürülen Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirilmişti. Dün getirilen grubun ardından bugün de Sırbistan, Belarus ve Katar'dan yurda getirilen 207 vatandaş, karantinaya alınmak üzere Bursa'ya getirildi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakta sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, buradan valizleriyle birlikte otobüslere bindirilerek Bursa'ya hareket ettirildi.

Sırbistan'dan 109, Belarus'dan 47 kişi Mehmet Zahit Kotku Yurduna getirilirken, Katar'dan getirilen 50 kişi ise Emir Sultan Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurtlara getirilen vatandaşlar, tekrar sağlık kontrolünden geçirilerek 14 günlük gözetim altında tutulacakları yurtlara giriş yaptı. Yurda yerleştirilen vatandaşların tüm ihtiyaçları Bursa Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.

Polis ekipleri yurt etrafında bariyer çekerek güvenlik önlemleri aldı. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Belarus, Katar, Bursa, Güncel
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