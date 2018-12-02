3. Ulusal Antarktika Seferi İçin Geri Sayım Başladı

02 Aralık 2018 Pazar 11:48



02 Aralık 2018 Pazar 11:48

DİLARA ZENGİN - Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin tarihi, lojistik ve hava şartlarına bağlı olarak 25 Ocak 2019 olarak belirlendi. Bu kapsamda, sefer için hazırlıklar başlarken "Beyaz Kıta"ya gidecek bilim insanları, temel ilk yardımdan yangınla mücadeleye, süratli bot kullanımından gemide yaşama kadar yoğun bir eğitime alındı.Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşecek 3. Ulusal Antarktik Bilim Seferi için çalışmalar hız kazandı.Bu kapsamda, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi katılımcılarıyla ikili iş birlikleri dahiline kıtaya gidecek bilim insanları Antalya'da bulunan Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında yoğun bir eğitime alındı.Üç gün süren eğitimde bilim insanlarına teorik ve uygulamalı temel ilkyardım, yangınla mücadele, gemide yaşam ve süratli bot kullanma dersleri verildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antarktika'ya bilim seferi yapacak heyetin eğitim ve çalışmalarını yakından takip etti. Varank, eğitim sırasında Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile telefonla görüşerek sefer ve söz konusu eğitimlere ilişkin bilgi aldı."Heyetimiz geçici Türk Bilim Üssü kurma çalışmaları gerçekleştirecek"Bakan Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Antarktika'ya Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Türkiye'nin Antarktika'da "gözlemci ülke" statüsünde olduğunu anımsatan Varank, şöyle devam etti:"Hava şartları müsaade ederse 25 Ocak 2019'da 3. seferimizi yapacağız. Bu sefere 11 Türk bilim insanı ve 4 yabancı araştırmacı katılacak. Buraya gidecek heyetimiz orada ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarını gerçekleştirecek. Bunun yanında, 8 Türk bilim insanı bölgede bulunan diğer yabancı araştırma üslerinde ve bölgedeki araştırma gemilerinde bilimsel faaliyetlerine devam edecek. Biliyorsunuz burada gözlemci statüsündeyiz, konumumuzu danışman ülke yapabilmemiz için birtakım şartları yerine getirmemiz gerekiyor. 3. seferimiz de bu şartlardan birisi. İnşallah bu şartları yerine getirdikten sonra Antarktika'da danışman ülke konumuna geçeceğiz ve oradaki kalıcı üssümüzü kuracağız.""Geçen seneye göre daha kapsamlı bir eğitim"Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy da sefere katılacak bilim insanları için düzenlenen eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Söz konusu eğitimin Antarktika seferi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Özsoy, kıtaya ilişkin çalışmalar yapan ülkelerin bu eğitimleri tamamladığını söyledi.Özsoy, her ülkenin Antarktika araştırmacıları için farklı eğitimler verdiğine işaret ederek "Kore bu eğitimi 2 haftada veriyor ya da bazı diğer ülkeler 1 günde veriyor. Bu eğitimin uluslararası camiada ve bilim programları tarafından uygulanabilirliğini araştırarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi olarak ideal bir Türkiye programı oluşturduk." dedi.Eğitimin ilk gününde uzmanlar tarafından ilk yardım ve yangınla mücadele derslerinin verildiğini anlatan Özsoy, ikinci günde ise gemide yaşam eğitiminin verildiğini ifade etti.Özsoy, Antarktika'ya ulaşımda yolculuğun yüzde 80'inin denizde geçtiğini belirterek "Gemide yaşam, hızlı bot kullanma, gemide örf ve adetler, gemi içerisindeki hiyerarşi, teknik terimler, acil durumlarda hangi kıyafetlerin giyileceği gibi farklı hususları kapsayan bir eğitim oldu." diye konuştu.Eğitimin üçüncü gününde ise Antarktika'da çevresel korumaya yönelik kuralları içeren Madrid Protokolü'nün anlatıldığına aktaran Özsoy, bu sene düzenlenen eğitimin içeriğinin geçen sene aldıkları eğitime göre daha kapsamlı olduğunu dile getirdi."Eğitimler seferde çok işimize yarıyor"Eğitim katılımcılarından İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Burak Karacık da daha önceki iki sefere katıldığını belirterek sefer öncesi eğitimin önemini vurguladı.Karacık, eğitimin insanların denize olan güvenini artırdığını dile getirerek "Özellikle denizde hayatta kalma, acil durumda neler yapılması gerektiğine ilişkin eğitimler, hava şartlarının çok ani şekilde değiştiği bir noktaya gideceğimiz için önemli." dedi.Verilen eğitimin sefer sırasında çok işlerine yaradığının altını çizen Karacık, aldıkları askeri eğitimin oldukça düzenli ve disiplinli olduğunu ifade etti.