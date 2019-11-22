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"3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı" açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, "3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı" açıldı.

22.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:14
Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, "3. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı" açıldı.
Merkez Karaköprü ilçesinde, 11 Nisan Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışı, 250 yayınevi ile yaklaşık 200 şair ve yazarın katılımıyla gerçekleştirildi.
1 'a kadar sürecek fuarda yazarlar hem okuyucu ile buluşarak, kitaplarını imzalayacak hem de söyleşilere katılacak.
Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, açılışta, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç şehirlerinden olduğunu belirterek, bu kentte gençlere kitap okuma alışkanlığı aşılamanın önemine değindi.
Fuarın Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını dileyen Beyazgül, şunları kaydetti:
"Şanlıurfa derinliği olan bir şehrimiz. Sanatta, sözde, kültürde, müzikte ve birçok alanda çok büyük derinliğe sahip. Farklı illere gittiğimizde birbirine benzeyen yapılar görüyoruz ama Şanlıurfa'ya geldiğimizde Haleplibahçe, Balıklıgöl, Harran ve Göbeklitepe ayrı birer görüntü. İnşallah Batı'dan Doğu'ya göç bekliyoruz."
Açılışa, Vali Vekili İsmail Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa, Aralık, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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