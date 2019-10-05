3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nden muhteşem start

Kortejin ardından Dünyanın en ünlü kasabı, İtalyan usta Dario Cecchini ve ülkemizin en önemli et ustası Cüneyt Asan'ın gastroshowu ile açılışı yapan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Akdeniz ülkelerinden Juan Jose López (İspanya), Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek), Christian Plumail (Fransa), Rafram Chaddad (Tunus), Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi uluslararası isimleri ağırlıyor. Festivalin konuk ülkeleri Güney Kore, Endonezya, Kolombiya ekipleri gastroshow ve dans gösterileriyle dünyanın renklerini Adana'ya taşırken, Sahrap Soysal, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor, Arda Türkmen gibi ünlü şeflerin şov ve söyleşileriyle dolu festival programı üç gün boyunca bir gastronomi şöleni yaşatacak.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali dün muhteşem bir açılış şovu ile başladı. İtalya, Malta, Lübnan, KKTC, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden ünlü şefler, konuk ülkeler Güney Kore, Kolombiya, Endonezya ekiplerinin yanı sıra Gaziantep ve Hatay'ı da konuk şehir olarak ağırlayan festival programı, görkemli kortejin ardından dünyanın en ünlü kasabı, İtalyan usta Dario Cecchini ve ülkemizin en önemli et ustası Cüneyt Asan'ın uzun süre konuşulacak gastroshowu ile açılışı yaptı. Adana'da bulunmaktan büyük heyecan duyduklarını söyleyen Cecchini ve Asan'ın şovu büyük ilgiyle izlendi.

Açılış konuşmasında festival boyunca yerli ve yabancı konukları Adana'da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş şu ifadeleri kullandı: "Adana Lezzet Festivali, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında dahil olmak için başvurusunu tamamlayan ilimizi, bir lezzet kenti olarak markalaştırma hedefine yönelik atılmış büyük bir adım niteliğindedir. Valiliğimiz koordinesinde; birçok kurum ve kuruluşun katkısı ve desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalimiz; bu yıl daha da büyüyerek uluslararası bir boyut kazandı. Bu yılki çıkış noktasını "Büyük Akdeniz Şöleni" olarak belirlediğimiz Adana Lezzet Festivali, Adana'nın mutfak zenginliğini en doğru mesajlarla tanıtmak ve Akdeniz ülkeleri arasında ortak mutfak kültürü üzerinden bir dostluk köprüsü kurmak amacıyla hayata geçirilecek. Ayrıca, festivalimiz bir rekor denemesine de sahne olacak; 222 metrelik dünyanın en uzun et şişi denemesi ile daha önce Çin'in kırdığı rekoru geçerek Guiness Rekorlar Kitabı'na girmek için hazırlıklar yapılıyor. Üç yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizin en çok ses getiren gastronomi etkinliğine dönüşen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, kapsamlı içeriği, sürdürülebilirliği ve tüm ülkeye yayılan coşkusuyla örnek bir model oluşturuyor".

Festivalin destekleyicileri arasında yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise "Adana artık festivallerler anılan bir festival şehri haline geldi. Adana'da güzel şeyler olmaya başladı ve biz de her şeyi yapmaya hazırız. Adana eski günlerdeki güzel günlerine dönüyor. Tarihte, edebiyatta, turizmde, kısacası her alanda "Bekle Türkiye, Adana geliyor" diyoruz. Adana'nın çehresini değiştiren bu festivale öncülük eden Sayın Valime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Festival davetlisi olarak açılışa katılan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar da şu sözler kaydetti: " Türkiye'nin her köşesi ayrı güzel ve özel; Adana da bu şehirlerin başında geliyor. Lezzet Festivali Adana'ya çok yakıştı ve biz de bu festivalin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz".

EN UZUN ET ŞİŞ GUINNESS REKORU DENEMESİ YAPILACAK

Festival bu yıl bir rekor denemesine de sahne olacak. 222 metrelik dünyanın en uzun et şişi hazırlanarak, daha önce Çin'in kırdığı rekoru geçerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için bir rekor denemesi yapılacak.

Festival boyunca Adana'nın gururu yerel şeflerin yanı sıra ülkemizin en önemli isimlerinden Sahrap Soysal, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor gibi ünlü şefler de ana sahnede Adana mutfağını vurgulayan şovları ve söyleşileriyle festival ziyaretçileri ile buluşacak.

Geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen ve ülke çapında büyük bir coşkuyla karşılanan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde bu yıl, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yansıtan yerel ustalardan ve davetli Akdeniz ülkelerinden mutfak atölyeleri ve şovlar, tadım oturumları, söyleşiler, paneller, çocuk etkinlikleri, kentin önde gelen lezzet markalarının stantları gibi öğeler de etkinlik programında yer alacak. Merkez Park'ta kurulacak festival alanında üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Adana ilçe belediyeleri, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği, Mutfak Dostları Derneği, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Çukurova Aşçılar Derneği gibi çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor.

İçerik çalışması, alanının en deneyimli ajansı Logos İletişim tarafından gerçekleştirilen festivalin organizasyonunu ise Yedi İletişim üstleniyor. 3.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin, Adana'nın yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mutfak kültürünün uluslararası kitlelerle buluşmasına aracılık etmesi ve "geleneksellik ve yerel gastronomi" kavramlarını harmanlayarak Adana'nın dünyada "yükselen turizm destinasyonu" olarak markalaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.