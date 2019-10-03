3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yarın başlıyor

Yarın muhteşem bir kortej ile başlayacak 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Akdeniz ülkelerinden Dario Cecchini (İtalya), Juan Jose López (İspanya), Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek), Christian Plumail (Fransa), Rafram Chaddad (Tunus), Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi uluslararası isimleri ağırlayacak. Festivalin konuk ülkeleri Güney Kore, Endonezya, Kolombiya ekipleri gastroshow ve dans gösterileriyle dünyanın renklerini Adana'ya taşırken, Cüneyt Asan, Sahrap Soysal, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor, Arda Türkmen gibi ünlü şeflerin şov ve söyleşileriyle dolu festival programı üç gün boyunca bir gastronomi şöleni yaşatacak.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde 4-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yarın muhteşem bir açılış şovu ile başlayacak. İtalya, Malta, Lübnan, KKTC, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden ünlü şefler, konuk ülkeler Güney Kore, Kolombiya, Endonezya ekiplerinin yanı sıra Gaziantep ve Hatay'ı da konuk şehir olarak ağırlayacak festival, görkemli kortejin ardından dünyanın en ünlü kasabı, İtalyan usta Dario Cecchini ve ülkemizin en önemli et ustası Cüneyt Asan'ın uzun süre konuşulacak gastroshowu ile açılacak.

AKDENİZ MUTFAĞININ YILDIZ İSİMLERİ ADANA'DA BULUŞACAK

"Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla, Adana'nın yerel mutfak değerlerini, Akdeniz ülkelerinin mutfaklarıyla buluşturmaya hazırlanan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Juan Jose López (İspanya), Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek), Christian Plumail (Fransa), Rafram Chaddad (Tunus), Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi önemli isimleri ağırlayacak. Adana'nın gururu yerel şeflerin yanı sıra ülkemizin en önemli isimlerinden Sahrap Soysal, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor gibi ünlü şefler de ana sahnede Adana mutfağını vurgulayan şovları ve söyleşileriyle festival ziyaretçileri ile buluşacak.

EN UZUN ET ŞİŞ GUINNESS REKORU DENEMESİ YAPILACAK

Festival bu yıl bir rekor denemesine de sahne olacak. 222 metrelik dünyanın en uzun et şişi hazırlanarak, daha önce Çin'in kırdığı rekoru geçerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için bir rekor denemesi yapılacak.

Geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen ve ülke çapında büyük bir coşkuyla karşılanan 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde bu yıl, Adana'nın geleneksel mutfak zenginliğinin yansıtan yerel ustalardan ve davetli Akdeniz ülkelerinden mutfak atölyeleri ve şovlar, tadım oturumları, söyleşiler, paneller, çocuk etkinlikleri, kentin önde gelen lezzet markalarının stantları gibi öğeler de etkinlik programında yer alacak. Merkez Park'ta kurulacak festival alanında üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzının atacağı 3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Adana ilçe belediyeleri, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Turist Rehberleri Birliği, Çukurova Turistik Otelciler Birliği, Mutfak Dostları Derneği, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Çukurova Aşçılar Derneği gibi çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından destekleniyor.

İçerik çalışması, alanının en deneyimli ajansı Logos İletişim tarafından gerçekleştirilen festivalin organizasyonunu ise Yedi İletişim üstleniyor. 3.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin, Adana'nın yok olmaya yüz tutmuş geleneksel mutfak kültürünün uluslararası kitlelerle buluşmasına aracılık etmesi ve "geleneksellik ve yerel gastronomi" kavramlarını harmanlayarak Adana'nın dünyada "yükselen turizm destinasyonu" olarak markalaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.