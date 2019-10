3. Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali başladı.Dışişleri Bakanlığının himayesinde ve Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde ANCA Vakfı ve Otisium Spor ve Yaşam Merkezi iş birliğiyle düzenlenen festivalin açılışı ilçedeki bir otelde yapıldı.Kanada'da 1995 yılında kurulan ANCA Vakfı'nın 2010 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ANCA Dünya Otizm Festivali kapsamındaki bölge festivaline otizmle ilgili uzmanlar, aileler, otizmli çocuklar, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 200'ü yabancı 15 ülkeden yaklaşık 700 kişi katıldı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, son verilere göre hayatını devam ettiren engelli sayısının 2 milyon 483 bin 358 olduğunu, bunun 712 bin 534'ünün ağır engelli kategorisinde olduğunu söyledi.Son 5 yılda Milli Eğitim Bakanlığında özel eğitim desteği alan 106 bin 812 kişi bulunduğu bilgisini paylaşan Yıldırım, ailesi ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, bakıma muhtaç engelli bireylere evlerinde ve kurumlarında bakım hizmeti verildiğini kaydetti.Ülke genelinde 763 bakım merkezinden 46 bin 500 civarında engellinin yararlandığını aktaran Yıldırım, "Engelli bireylere ve ailelerine nefes aldıran gündüzlü hizmet merkezlerinin de sayısı 52'ye ulaştı." dedi.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya'nın engelsiz plajı ve otelleriyle özel bireylerin dostu olduğunu ve her zaman engelli birey ve yakınlarının destekçisi olduklarını ifade etti.ANCA Dünya Otizm Festivali 3. Bölge Festivali temsilcisi Erdal Ateş de Kanada'da yapılan festivale 2013 yılından beri katıldıklarını bildirdi.Festivali son 3 yıldır Alanya'da düzenlediklerini kaydeden Ateş, "Otizmli çocuklar aileleriyle festivaldeki etkinliklere katlıyor. Her yıl katılım artarak devam ederken bu yıl 700'e yakın otizmli bireyimiz katıldı." ifadelerini kullandı.Otisium Spor ve Yaşam Merkezi Kurucu Müdürü İbrahim Özer ise festivalde çocukların sosyal becerilerinin nereye kadar gidebileceğine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.