Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların kendi aralarındaki savunma işbirliğinin, İslam coğrafyasının bekası için en hayati mesele olduğunu söyledi.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) ve Üsküdar Üniversitesinin iş birliğiyle "ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi, İstanbul'da başladı.

Erbaş, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması altında olan dünyanın, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

İnsanlığa huzur, barış, refah ve adalet getirme iddiasıyla ortaya çıkan bütün ideolojiler ve politikaların inandırıcılığını kaybettiğini, küresel blokların, toplum mühendisliği çalışmalarının dünyayı topyekün bir felakete sürüklediğini dile getiren Erbaş, son iki asırdır dünyada yaşanan gelişmelerden bilhassa sömürge ve istila politikalarından ise en fazla İslam toplumlarının, Müslümanların etkilendiğini aktardı.

Müslümanların, işbirliğiyle yaşadıkları coğrafyadaki sorunları, gerçekçi, yapıcı, ikna edici bir yöntem ve yaklaşımla çözüme kavuşturmalarının önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, "Müslümanların kendi aralarındaki savunma işbirliği, İslam coğrafyasının bekası için en hayati meseledir. Elbette bunun için Müslümanların öncelikle fikri ve siyasi birliklerini tesis etmeleri, bunu uluslararası bir sisteme dönüştürmeleri ve tüm boyutlarıyla yürütme organlarını oluşturmaları, bütün bunların koruyucu unsuru olarak güvenlik ve savunma teşkilatlarını kurmaları, ihmal edilemez ve ötelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

"İslam yurdunu, vekalet savaşlarının güç meydanları olmaktan kurtarmamız gerekiyor"

Bugün Müslümanlar ve insanlık adına umut ve güven veren istikbal inşa etmenin olmazsa olmaz iki boyutu bulunduğunu, bunlardan birincisinin maddi kalkınma olduğunu dile getiren Erbaş, "Kendi kaynaklarını doğru kullanan, üreten, bilim ve teknolojide önder ve örnek bir seviyeye gelmektir. İkincisi ise manevi kalkınmadır. Yani inançlı medeniyet değerlerinin farkında, doğru bir tarih bilincine ve engin bir istikbal ufkuna sahip bir şuura ve perspektifi sahip olmaktır. Nitekim maneviyatı ihmal eden maddi kalkınma nihayetinde kibir, bencillik ve zulme dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Maddi güç ile korunmayan maneviyat ise etkisiz kalmaya mahkumdur. Onun için bütün hedef, plan ve çalışmalarımızı maddi ve manevi kalkınma bütünlüğü içinde yürütmemiz gerekmektedir." diye konuştu.

İslam dünyasının sorunlarını çözmesi ve daha güçlü hale gelmesinin üç önemli şartı olduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bunlardan birincisi, Müslümanlar her alanda büyük imkanlara sahip olduklarının farkında olarak hedeflerini gerçekleştirme noktasında güçlü bir inanca ve özgüvene sahip olmalıdır. İkincisi asla ayrılık ve fitnelere fırsat vermeden birlikte hareket etmelidir. Üçüncüsü ise doğru hedef ve stratejiler ile sağlam bir gelecek planı yaparak kendi kaynaklarıyla, siyasi, ekonomik ve teknolojik gücünü oluşturmalıdır.

Bugünün dünyasında güçlü olmak, büyük ve kuşatıcı fikirlere, bilgi ve teknolojiye sahip olmaktır. Adaletin teminatı olmak ve merhameti egemen kılmaktır. Ekonomik, teknik ve siyasi gücü, insanlığın huzuru için kullanmaktır. İşte bugün İslam dünyası olarak yüce Allah'ın davetine uymaya her zamankinden daha çok muhtacız. Öyleyse bu ilahi çağrıya kulak vermeli, gereğini yapmak için büyük bir heyecan gayret ve çalışma içinde olmalıyız. Bugün insanlığın küresel meseleleri, İslam coğrafyasının devasa sorunlarının varlığı bizi asla ve asla umutsuzluğa sevk etmemelidir. Biliyoruz ki Müslümanların bir araya gelerek, samimiyet ve özveriyle işbirliği yaptıklarında başaramayacakları, ulaşamayacakları hiç bir hedef yoktur. Bütün dünya çok iyi biliyor ki İslam coğrafyası imkanlarını birleştirdiğinde fiziki zenginlikler, enerji potansiyeli, genç ve dinamik nüfusu, stratejik konumu gibi açılardan dünyanın en büyük gücünü oluşturacaktır. Güçlü ve müreffeh İslam dünyası, aynı zamanda bütün insanlığın huzur ve güvenini temin edecek, hak, hukuk, adalet arayan insanlığın istikbal umudu olacaktır."

Ali Erbaş, bugün Müslümanların en büyük sorununun birbirleriyle dayanışmadan uzak olması olduğunu belirterek, "İslam dünyasını zayıflatan ve ortak çalışmaları sabote eden ırk, mezhep ve meşrep kavgalarının önüne geçmemiz gerekiyor. Her biri karanlık merkezler tarafından desteklenen ve İslam diyarlarını harabeye çeviren terör örgütlerini bertaraf etmemiz gerekiyor. İslam yurdunu, vekalet savaşlarının güç meydanları olmaktan ve sömürüye açık hale getirmekten kurtarmamız hale gerekiyor. Bunun için de her şeyden evvel bilgi, hikmet, şuur, feraset ve tefekkür ile meseleleri ele alarak, ortak zeminimizi sağlamlaştırmamız, yüreklerimizi birbirine kenetlememiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA