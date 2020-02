Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimize doğru kültürel zeminde değerleriyle barışık, geleneğinden güç alarak yetişme imkanı verdiğimiz takdirde onlar bizleri gururlandıracak bir gelecek inşa edeceklerdir." dedi.Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, forumda geleneksel sporların ihyası noktasında nasıl çalışmalar yapılacağını, yol haritasının güncelleneceğini söyledi.Forumu "bir dost meclisi" gibi gördüklerine değinen Kasapoğlu, buraya katılan ülkelerle ortak tarih sayesinde birbirlerine güçlü şekilde bağlarının bulunduğunu dile getirdi.Atalarından kalan kültürel ülkeler arasındaki kardeşliğin harcı ve mayası olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemizin yolu kültürümüze, geleneklerimize, milli kimliğimize sahip çıkmak, yüceltmek ve gelecek nesillere layıkıyla aktarmaktan geçiyor. Bugün bir araya gelmemize vesile olan geleneksel sporlarımızı milli kimliklerimizin en müstesna unsurlarından birisi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.Forumun ülkeler arası güçlü iş birliğiyle gelecekte arzu edilen hedeflere ulaşılmasında kendilerine ışık olacağını aktaran Kasapoğlu, yaşadıkları çağda teknoloji ve dijitalleşmenin hayat tarzlarını doğrudan etkilediğini bildirdi.Yeniliklerin avantajlarının da bulunduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Toplumların kökleriyle, değerleriyle bağlarının zayıflaması noktasında ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Sporumuz, kültürümüz, sanatımız, gelenek ve göreneklerimiz başta olmak üzere ecdadımızdan bize kalan anlamlı mirası taşımakta zorlanıyoruz. İnsanlarımız dijitalleşmeyle yayılma gücü çok daha fazla olan popüler kültürün endişe veren etkileriyle zor bir imtihandan geçiyor. Bu endişe veren gidişata 'dur' demek amacıyla kültürel mirasımızı korumak, bu yolda çareler aramak, bunları geliştirmek her birimizin sorumluluğudur."Geleceklerini kaybetmemek için küreselleşmenin dayatmalarına karşı evrensel değerleri benimsemiş ve kültürel kimliğinden asla taviz vermeyen nesiller yetiştirmek mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Kendi özümüzü, geleneğimizi, değerlerimizi yaşatmak ve gençlerimize bu hassasiyeti kazandırmak için ivedi adımları atmak sorumluluğundayız. Gençlerimize doğru kültürel zeminde değerleriyle barışık, geleneğinden güç alarak yetişme imkanı verdiğimiz takdirde onlar bizleri gururlandıracak bir gelecek inşa edeceklerdir." ifadelerini kullandı."Ülkemizi en ücra köşelerine kadar spor tesisleriyle donattık"Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel spor dallarının da kültürel zemini canlı tutma noktasında önemli bir enstrüman olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:"Geleneksel sporların ihyası bu anlamda büyük önem arz ediyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu da bütünleştiren özelliğiyle geleneksel spor dallarımızın stratejik eksende gelişmesinde mühim bir misyona haiz. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun her zaman farkında olduk. Bu sorumluğun gereklerini her daim yerine getirdiğimiz gibi gelecekte de yerine getirmeye devam edeceğiz. Konfederasyonun faaliyetlerin başladığı 2015 yılından bu yana geleneksel spor dallarının yaşatılması ve yaygınlaşması için samimi bir gayret var. Biz de gerek federasyonumuza gerek bu federasyon ekseninde diğer çalışmalara katkıları sağlama gayretindeyiz. Türkiye olarak iş birliği ve koordinasyon içerisinde bütün imkanlarımızla konfederasyonun yanındayız.""Ülke olarak sportif tesisleşmeye çok önem verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda sporda gerçekleştirdiğimiz atılımın dünyada başka bir örneğinin olmadığı kanaatindeyiz." diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Sporun tamamen yayılması, toplumun bütün kesimlerinin spora erişilmesini sağlamak için projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizi en ücra köşelerine kadar spor tesisleriyle donattık. Bunu yaparken bir yandan da geleneksel spor alanlarımıza yönelik yatırımlardaki ağırlığını da her geçen gün artırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tesisler arttıkça, imkanlar çoğaldıkça geleneksel spor dallarımız yeni takipçiler kazandıkça gerçekleştirilen organizasyonlarda da ciddi gelişmeler sağlıyoruz. Bugün federasyon, 213 kulüp, 7 bini faal olmak üzere 20 bin lisanslı sporcu, 334 antrenör ve 1800 hakem ile çalışmalarını devam ettiriyor.""Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim yanındadır"Önlerindeki süreçte de sadece kendi coğrafyalarında değil, tüm dünyada bilinirliği artıracak adımlar atmanın gayreti içerisinde olacaklarını anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye tüm imkanlarıyla geleneksel spor dallarının her daim yanındadır ve destekçisidir. Geleneksel değerlere sahip çıkmayı, bu yolda yapılan her çabayı değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Kasapoğlu, Türkiye'de bu yıl 4'üncüsü yapılacak Dünya Göçebe Oyunları ile 2021 yılında Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na da en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.Geleneksel sporların sorunlarını belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerilerinin değerlendirileceği organizasyona, 55 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 200 kişi katılıyor.Japonya'dan Kazakistan'a, Fas'tan Brezilya'ya birçok ülkenin geleneksel sporların22 Şub 2020 Cts 12: 22 ve oyunların geleceği için ortak çalışmaların yapılacağı forum yarın sona erecek.