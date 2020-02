3. Uluslararası Etnospor Forumu Antalya'da başladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, artık geleneksel sporların da hak ettiği değeri görmesini istediklerini belirterek, "Dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, yeniden ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz." dedi. Antalya 'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Dünya Etnospor Konfederasyonunca bu yıl "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda konuşan Erdoğan, yüzlerce yıl önce attığı adımlarla gelecek nesillere nice güzellikler bırakan birçok insanın, o günlerde çıktığı yolculuğun değiştireceği şeylerden habersiz olduğunu söyledi.Tarihin, bazılarına attığı adımın nelere gebe olduğunu bilme fırsatı tanıdığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:"Bugün burada, binlerce yıl öncesinden aldığı mirası gelecek nesillere aktaran bir çalışmanın adımlarından birine ortak oluyorsunuz. Her birimiz, kültürümüzle, geleneğimizle, sporlarımızla, sanatımızla daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümek istiyorsak bunu yitirilmiş değerlerimizi tekrar kazanarak yapabiliriz. Gelecekte özgür milletler olarak çok daha iddialı özgün yürüyüşler sergileyeceksek, unutulmaya yüz tutmuş dilimizle, edebiyatımızla, sanatımızla, estetik anlayışımızla, sporlarımızla yeniden kucaklaşmak, bunları yeniden kuşanmak durumundayız. Bizler, çok kadim birikimlerin bugünkü mirasçılarıyız. Binlerce yıllık geçmişimiz, geleneklerimiz, inanç sistemlerimiz var. Bunlar, bizim DNA'larımızda olan, bize ait değerler. Bu değerlerle gerçek anlamda buluşabildiğimiz zaman, daha mutlu daha güçlü geleceği kurabileceğiz.""Etnospor, bütün dünyayı ilgilendiren bir misyon""Geçtiğimiz 100 yılı aşkın süreçte maalesef egemen güçlerin baskılarıyla kendi dilimizden, tarihimizden, kültürel değerlerimizden uzaklaştırılmak istendik." diyen Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:"Kültürel dengesizliğin, adaletsizliğin ortadan kalkmasının yolu, her milletin bağımsızca kendi değerleriyle buluşabilmesi, yürümesiyle sağlanabilir. Bağımsızlık, ancak kendi dilimizi konuşmakla, kendi müziğimizi yaşatmakla, kendi sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkündür. Biz geleceğe kendi değerlerimizle, kendi sporlarımızla, kendi müziklerimizle yürümek istiyoruz. Dünyada bir kültürün başka kültür ve medeniyetleri, kendini üstün görmek suretiyle tahakküm altına almaya, onların hareket alanlarını kısıtlamaya çalışması, onlara saygı göstermemesi dünyayı karanlık bir geleceğe doğru sürüklüyor."Kültürlerin birbirlerinden üstün olamayacağını vurgulayan Erdoğan, dünyanın bütün kültürlerinin değerli olduğunu ve saygıyı hak ettiğini bildirdi.Bu saygı temeli olmadığı müddetçe kültürler, milletler, toplumlar arası huzur ve barıştan söz edilmesinin mümkün olamayacağına dikkati çeken Erdoğan, "Etnospor, bütün dünyayı ilgilendiren bir misyon. Dünyada egemen olan modern sporlar çatısı altında yer bulamayan, arka plana itilen ama halklar tarafında karşılığı olan ve unutulmaya yüz tutmuş sporların tüm ülkeler nezdinde yeniden gündem olabilmesi için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Bilal Erdoğan, çalışmaların sadece Türkiye ve belirli ülkeler özelinde değil, dünyadaki bütün geleneksel sporların yaşatılması adına yapıldığını söyledi."Geleneksel sporlarımıza daha çok destek verilmeli"Dünya Etnospor Konfederasyonu Erdoğan, geleneksel sporların olimpik sporların gördüğü ilginin arkasında kalma gerçeğinin değişmesini istediklerini belirterek, şöyle konuştu:"Bu sporların arkasında olimpik sporlara nazaran çok daha fazla inanç zenginliğinin, çok daha fazla felsefi derinliğin olduğu inancını taşıyoruz. Sporları, sadece bir rekabet, bir fiziksel aktivite, bir oyun değil, bir gelişim, karakter inşası, şuurlandırma aracı olarak görüyoruz. Maksadımız geleneksel sporlarımızın yanında, bu sporlarımız gibi unutulmaya yüz tutmuş müziklerimizi, el sanatlarımızı, geleneksel halk kültürlerimizi, dilimizi, kuşamımızı, danslarımızı ve oyunlarımızı yeniden hür milletler olarak kendi renklerimizle boyamaktır. Biz bu yola çıkarken, geçmişimize, kimliğimize, kültürümüze dair unutulmaya yüz tutmuş, bize unutturulmak istenmiş birçok değerimizin yeniden halklarımızla buluşmasını, yeniden popülerleştirilmesini, hak ettiği değeri kazanmasını amaçladık. Tek yapmamız gereken geleneksel sporlarımızın biraz üzerine düşmek, vatandaşlarımıza geleneksel sporlarımızla zaman geçirebilecekleri imkanları hazırlamak. Bakanlıklarımızı, devlet kurumlarımızı, sponsorlarımızı, belediyelerimizi geleneksel sporlarımıza daha çok destek verirken görmek istiyoruz. Artık geleneksel sporlarımızın da ülkelerimizde hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, yeniden ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz."Konfederasyon olarak sadece Türkiye'nin değil dünyanın kültürel zenginliğine dikkat çekmek istediklerini anlatan Erdoğan, forumda fikir alışverişinde bulundukları bütün konuların ihmal edilen şeyler olduğunu bildirdi.Bilal Erdoğan, güçlü milletler olmanın yolunun aynı zamanda birlik ve beraber olmaktan geçtiğini aktararak, "Geleneksel sporlar ve bu tür etkinliklerin hiçbir siyasi ve ideolojik yönü yok. Dünyanın farklı bölgelerinden bu misyon ve amacı kendine dert edinen kişiler ve kurumlar olarak küçük hesapları, çekişmeleri geride bırakalım. Ortak değerlerimiz etrafında birleşelim, müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşalım. Anlaşamadığımız konuları kırılma meselesi yapmayalım, köprüleri atma vesilesi kılmayalım." açıklamasını yaptı.Bu alanda halklar nezdinde büyük bir açlık, doldurmaya çalıştıkları bir açık olduğunu dile getiren Erdoğan, halkların bu sporları sevdiğini, tüm insanlığın birlikte var ettiği ve yücelttiği değerlerin, bugün hızla yozlaşmakta olduğunu belirtti."Her şeyin giderek tekdüzeleştiği ve değerlerimizin unutulmaya yüz tuttuğu bir çağda köklerimize bakmaya ve o kökler üzerinde yeniden yeşermeye ihtiyacımız var." diyen Erdoğan, her toplumun kendi kimliğiyle filizlendiği, kendi rengiyle yaşadığı bir dünyayı ancak bu şekilde kurabileceklerini ifade etti.Vali Münir Karaloğlu da Antalya'nın Türkmen ve Yörük kültürünün önemli merkezlerinden biri olduğunu ve güreşte Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.Forum yarın sona erecekGeleneksel sporların sorunlarını belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerilerinin değerlendirileceği organizasyona, 49 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu yaklaşık 200 kişi katılıyor.Japonya'dan Kazakistan'a, Fas'tan Brezilya'ya birçok ülkenin geleneksel sporları ve oyunlarının geleceği için ortak çalışmaların yapılacağı forum yarın sona erecek.